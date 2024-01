Paul Michael Glaser, abatido por la muerte de David Soul, se despide de su inseparable amigo en Starsky y Hutch

David Soul murió el pasado 4 de enero a los 80 años. Fue su mujer, Helen Snell, la que confirmó la triste noticia con un comunicado recogido por diversos medios estadounidenses: "David Soul, amado marido, padre, abuelo y hermano, falleció ayer tras una valiente batalla por la vida en compañía de su familia".

"Compartió muchos sus dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narrador, artista y querido amigo. Su sonrisa, risa y pasión por la vida serán recordadas por muchas personas a cuyas vidas tocó", comentó en el escrito, aunque sin desvelar la causa de su muerte.

La carrera de Soul estuvo marcada por el papel que le acompañó toda su vida, el del detective Ken Hutchinson en Starsky y Hutch durante casi 100 episodios entre 1975 y 1979. Junto a él siempre estuvo Paul Michael Glaser, quien interpretó a Dave Starsky junto a su ya icónico Ford Gran Torino rojo.

Ambos forjaron una gran amistad fuera del set de rodaje y ahora ha sido su compañero de batallas quien le ha recordado con un emotivo mensaje.

David Soul y Paul Michael Glaser en Starsky & Hutch | Cordon Press

"David era un hermano, un amigo, un hombre cariñoso. Nunca volveremos a ver algo así", ha recogido People. "Me resulta difícil comprender el fallecimiento de David. Parece que fue ayer cuando compartíamos insultos cariñosos por teléfono. Simplemente lleva tiempo, me digo a mí mismo; Al despedirme de un amigo tan querido y de una parte tan importante de mi vida, sospecho que me permitiré sentir su pérdida, la nuestra, sólo de forma gradual".

"Quiero expresar mi más sentido pésame a la querida Helen, a quien amaba y apreciaba y que estuvo a su lado durante estos años difíciles", añadió. "Él nunca pudo decirme lo suficiente lo que ella significaba para él", aseguró antes de acordarse de sus fans. "Todos hemos perdido a un querido amigo que vivirá en nuestros recuerdos".

David Soul junto a Paul Michael Glaser | Getty Images

Tal fue la popularidad que alcanzaron que pronto traspasaron sus fronteras y llegaron, entre otros sitios, a España, donde incluso llegaron a estar nominados a los premios TP de Oro.

El pasado noviembre, Soul dijo que Glaser "es y siempre será mi mejor amigo, mi hermano", en una publicación en X.