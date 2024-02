Muere el presentador de TV Jonnie Irwin a causa de un cáncer terminal y su mujer y tres hijos pequeños lloran su pérdida: "No merecías esto"

El presentador de televisión Jonnie Irwin ha muerto a los 50 años después de que en el año 2020 le diagnosticaran un cáncer de pulmón terminal que se había extendido al cerebro.

Irwin estuvo al frente de A Place in the Sun casi 20 años y en el año 2022 comunicó la enfermedad que padecía y cómo había sido despedido del programa cuando dijo que tenía cáncer terminal.

Cuando diagnosticaron a Jonnie la enfermedad le dieron 6 meses de vida. El presentador se ha centrado en todo este tiempo en el cuidado de sus tres hijos: Rex y sus gemelos, Rafa y Cormac.

Ha sido a través de su cuenta personal de Instagram por donde se ha dado la triste noticia de su muerte junto a una foto suya junto a su esposa:

"En memoria con amor. Con gran pesar compartimos la noticia del fallecimiento de Jonnie. Un alma verdaderamente extraordinaria, luchó valientemente contra el cáncer con fuerza y ​​coraje inquebrantables. Jonnie tocó las vidas de muchas personas con su amabilidad, calidez y espíritu contagioso.

En este momento, pedimos amablemente la privacidad de la familia de Jonnie mientras atraviesan esta profunda pérdida. Su dolor es inconmensurable y apreciamos profundamente sus pensamientos, oraciones y apoyo.

Mientras recordamos los hermosos momentos compartidos con Jonnie, celebremos una vida bien vivida y un legado que quedará grabado para siempre en nuestros corazones. Puede que Jonnie haya desaparecido de nuestra vista, pero su amor, su risa y sus recuerdos seguirán vivos.

Descansa en paz, querido Jonnie. Te extrañaremos muchísimo, pero nunca te olvidaremos.

En el año 2026 Jonnie se casó con Jess Lauren quien ha querido despedirse de su marido con estas emotivas palabras también a través de Instagram:

"Buenas noches a mi persona favorita. Gracias por todo. Siempre te querré. Ha llegado el día más difícil, un día que recé para que no llegara. Con toda la tristeza del mundo confirmo que Jonnie falleció hoy", empieza su mensaje.

"Su cerebro mágico que continuó luchando hasta el final ahora se ha dormido. Él me ha dado más de lo que jamás hubiera deseado: 8 años locos de amor y aventuras y 3 niños increíbles. Continuaré haciéndote sentir orgulloso, pero solo con tu amor todavía encontrándome y guiándome por el resto de mi vida, los chicos y yo todavía te necesitamos. Jonnie, realmente eras el hombre más guapo que he conocido y lamento mucho este cruel final. Realmente no fue justo y no merecías nada de esto".

"Le dedicaste tanto tiempo a los demás y conmoviste a todos los que conociste, nunca había experimentado nada parecido al efecto que tuviste en las personas. Te amo mucho y siempre orgullosa de ti", termina diciendo.