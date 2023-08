Muere Josh Seiter, exconcursante de 'The Bachelorette', a los 36 años

Josh Seiterha fallecido a los 36 años. Seiter es recordado por su participación en la temporada 11 del programa de televisión 'The Bachelorette' que se emitió en 2015, donde trató de conquistar y ganarse el corazón de Kaitlyn Bristowe. Anteriormente, también había trabajado como modelo y actor de cine adulto.

La familia ha sido la encargada de dar la noticia del trágico fallecimiento este lunes 28 de agosto en un comunicado a través de Instagram: "Con gran pesar compartimos la trágica noticia del inesperado fallecimiento de Joshua. Como pueden atestiguar todos los que lo conocieron, Joshua era una luz increíblemente brillante en un mundo cada vez más oscuro. Su voz intrépida y su espíritu indomable ayudaron a miles de personas en sus momentos más oscuros a sentirse un poco menos solas".

"Aunque nuestro dolor por el fallecimiento de Joshua nos duele sin medida, encontramos consuelo al saber que finalmente está en paz. Esperamos y rezamos para que su espíritu pueda seguir viviendo en las imágenes y palabras de esta página, que dejaremos por el momento", han continuado. "Mientras hacemos eso, pedimos amablemente privacidad mientras estamos de duelo".

El comunicado ha concluido con un número de teléfono de prevención del suicidio para "cualquier persona que esté experimentando una crisis de salud mental y necesite ayuda". Sin embargo, por el momento, la familia no ha compartido la causa de la muerte de Josh.

El joven siempre se había mostrado abierto con sus seguidores relatando su experiencia con la salud mental. En su última publicación en Instagram, Seiter escribió: "Sobrevivir a la depresión y la ansiedad un día a la vez con una sonrisa".

En julio de 2021, Josh compartió una fotografía donde confesó que había intentado suicidarse y que, en la actualidad, luchaba con el trastorno bipolar, el trastorno de ansiedad general y el trastorno obsesivo compulsivo, pero añadió: "Me niego a rendirme".

Seiter también confesó las duras experiencias que había experimentado en el pasado cuando tan solo tenía poco más de 20 años y compartió un emotivo mensaje esperanzador: "Cuando tenía 21 años estaba completamente catatónico y me internaron en un pabellón psiquiátrico. Cuando tenía 22 años intenté quitarme la vida. A los 23 años me sometí a una terapia de electroshock".

"Más tarde ese año aproveché todas las fuerzas que tenía y solicité ingresar a la facultad de derecho. A los 25 años me gradué en la facultad de derecho como el mejor de mi clase. A los 30 me convertí en uno de los defensores de la salud mental más seguidos en línea y en uno de los principales creadores de OF. Con casi 36 años, la vida es casi perfecta", escribió. "Nunca te rindas. Tu historia aún no está escrita. Cada capítulo conduce a un final más perfecto. Lo prometo".

A principios de 2023, Josh se declaró bisexual. Se le relacionó con mujeres de '90 Day Fiancé' y 'Love After Lockup', además de con Mónica Beverly Hillz, la concursante de la temporada 5 de 'RuPaul's Drag Race' y de 'RuPaul's Drag Race All Stars 8'.