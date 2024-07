Muere de forma inesperada la actriz Esta TerBlanche (All My Children) a los 51 años

Esta TerBlanche, nacida en Sudáfrica, se hizo conocida por su papel en la telenovela All My Children. Desde 1997 hasta 2001, interpretó a Gillian Andrassy Lavery, una condesa húngara cuyo apasionado romance con Ryan Lavery, interpretado por Cameron Mathison, cautivó a millones de espectadores.

Pese a su personaje murió en 2001, TerBlanche regresó una década después como fantasma, en una emotiva reunión con Mathison que dejó una huella imborrable en la serie. Tras dejar All My Children, TerBlanche regresó a Sudáfrica, donde abrió un spa y presentó varios programas de televisión.

Recientemente los fans de la serie se han visto conmocionados por la triste noticia de la muerte de Esta TerBlanche, quien ha fallecido en su hogar en North Hollywood a la temprana edad de 51 años. A pesar del impacto generado por su partida, hasta el momento no se ha divulgado oficialmente la causa de su muerte.

La triste noticia ha sido confirmada por su publicista, Lisa Rodrigo, a través de una publicación en Facebook: "No puedo creer que esté publicando esto. Con gran pesar, mi amiga y clienta Esta TerBlanche falleció el jueves por causas naturales. El informe de la autopsia está pendiente. Todavía lo estoy procesando y estoy en estado de shock. Esta era un alma hermosa, por dentro y por fuera. Estaba orgullosa de conocerla y trabajar con ella. Habrá más en los próximos días. Gracias por los mensajes hasta ahora. Si no me he puesto en contacto contigo, lo haré pronto. Que descanse en paz con los ángeles que es".

La partida de Esta TerBlanche deja un vacío en el mundo de las telenovelas y en el corazón de sus admiradores. Su legado como Gillian Andrassy Lavery en All My Children perdurará, recordándonos siempre el talento y la pasión que trajo a nuestras pantallas.