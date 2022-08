Muere la actriz Robyn Griggs a los 49 años por un cáncer cervical y varios tumores

Ha fallecido a los 49 años la actriz Robyn Griggs, conocida especialmente por su participación en las telenovelas 'Another World' y 'One Life to Live', que le hicieron ganar reconocimiento entre el gran público estadounidense en los años 90.

Tristemente, volvió a ser noticia en 2020 por el diagnóstico de cáncer cervical que le dieron entonces, y que le había mantenido hospitalizada y recibiendo cuidados intensivos. Recientemente se había complicado con la aparición de más tumores, como anunció hacía un mes.

Su muerte ha sido anunciada en su página de Facebook: "Con todo el dolor de nuestro corazón, anunciamos tristemente la muerte de Robyn. Ella ya no sufre, y así le gustaría que la recordáramos, por los buenos momentos. Nunca olvidaré lo abierta que era para contar su historia, y para aceptar que yo le ayudara a contarla. Ella quería ayudar a otras personas contando su historia. Tuve el honor de ayudarla a hacerlo".

Junto a esta dedicatoria también se han compartido unas fotos de ella a lo largo de su carrera y en los últimos momentos.

Aunque no se identifique en la página de Facebook, parece que la encargada de dar la noticia ha sido una íntima amiga suya a través de las redes sociales de la actriz. En Instagram también se ha despedido de ella compartiendo un selfie de Robyn.

"Hola a todo el mundo. Soy Sue, la mejor amiga de Robyn estos últimos 29 años, y quería compartir este hermoso selfie que ella me mandó durante una de nuestras largas conversaciones por teléfono . Se hizo esta foto poco antes de empezar a tener síntomas de su enfermedad. Para cualquiera de vosotros que la conocierais como yo la conocía, ella fue la mujer más llena de gracia. Era una flor. Descanse en paz mi mejor amiga. Te quiero para siempre", ha escrito su amiga junto a la foto.

Sus fans la recordarán especialmente por aquellos seriales de los 90, pero su carrera comenzó antes, en los 80 como una de las primeras caras de Nickelodeon, en un programa donde hacía reseñas de películas juveniles. Ya bastante después de su paso por la televisión, siguió su carrera como intérprete en películas como 'Dead Clowns' o 'Hellweek'.