Muere la actriz Denise Dowse ('Insecure', 'Beverly Hills, 90210') tras estar en coma por meningitis

Este sábado una triste noticia ha zarandeado a Hollywood. Denise Dowse, la actriz conocida por interpretar a la subdirectora Yvonne Teasley en 'Beverly Hills, 90210' y a la Dra. Rhonda Pine en 'Insecure', ha fallecido después de pasar varios días luchando.

La actriz y directora de 64 años entró en coma el pasado 7 de agosto a causa de una "forma virulenta de meningitis" y, según publicaba su hermana, Tracey Dowse, "sus médicos no saben cuándo saldrá del coma, ya que no fue inducido médicamente".

Ha sido precisamente Tracey Dowse quien ha comunicado la triste noticia: "Mi hermana, Denise Dowse, se ha adelantado para encontrarse con nuestra familia en la vida eterna".

Tracey ha pedido que se respete su privacidad y que dentro de un tiempo actualizará a los seguidores de la actriz, a quien le ha dedicado unas dulces palabras: "Fue la hermana más increíble, una actriz, mentora y directora consumada e ilustre. Ella era mi mejor amiga y el último miembro de la familia".

Su hermana ha aprovechado para agradecer a todos sus seguidores la implicación: "Estoy muy agradecida por todas las llamadas, mensajes de texto, mensajes directos y oraciones en silencio por mi hermana. No podríamos haberlo logrado con tanta gracia y sin dolor sin todos los oradores guerreros de todo el mundo".

Recordando a Denise Dowse

Denise Dowse es una de esas actrices que han forjado una trayectoria profesional que pasará a la historia. Saltó a la fama como la señora Yvonne Teasley en la serie de televisión 'Beverly Hills, 90210' y más tarde lo hizo como la jueza Rebecca Damsen en 'The Guardian', pero empezó a actuar en 1989.

Algunas otras series de televisión en las que ha sido parte del casting recurrente son 'California Dreams', 'Imposters' e 'Insecure'. Ha participado en algunos episodios de series archiconocidas como 'Anatomía de Grey', 'Bones', 'House' y 'Castle'.

En cuanto a películas, se la recuerda por su papel como Marlene Andre en 'Ray' y también apareció en 'Starship Troopers', 'Pleasantville', 'Dr. Dolittle 2', 'The Longer Day of Happiness' o 'Requiem for a Dream'.