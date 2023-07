Muere el actor Jeffrey Carlson a los 48 años, interpretó uno de los primeros personajes trans de la TV en 'All My Children'

Jeffrey Carlson ha fallecido a los 48 años. El actor interpretó a uno de los primeros personajes transgénero de la televisión en 'All My Children'.

La muerte ha sido anunciada este 8 de julio a través de Twitter por el editor de teatro de Time Out New York, Adam Feldman: "DEP Jeffrey Carlson, 48, talentosa estrella de Broadway ('Billy en The Goat', 'Marilyn en Taboo') y televisión (el innovador personaje trans Zoe en 'All My Children'). Un actor poderoso y una dolorosa pérdida", ha escrito.

Nacido en Long Beach, California, Carlson comenzó su carrera como actor en 2002 con la obra de Broadway ganadora de un premio Tony, 'The Goat, or Who Is Sylvia?'.

Su debut en la pantalla llegó un año más tarde con un pequeño papel en la película 'Happy End'. Carlson apareció también en 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales' y en 'Hitch' antes de conseguir su papel en la longeva serie 'All My Children' en 2006 donde interpretaba a Freddie Luper, una estrella de rock. En la serie, acompañamos a su personaje en su propio descubrimiento personal, posteriormente presentándose como una mujer transgénero llamada Zoe. 'All My Children' ganó un premio GLAAD Media Award en 2007 gracias a la historia de su personaje.

"Me contrataron como actor esporádico, pero luego me escribieron en la serie. Mis padres estaban encantados", dijo el actor en 2013 a Windy City Times. "Tuve una reunión con el productor y me explicaron que querían hacer la primera historia de un transgénero de hombre a mujer en la televisión. Le pregunté: '¿Cómo lo vas a hacer?' y dijo: 'Con dignidad'".

Carlson también actuó en la Shakespeare Theatre Company en Washington DC donde participó en obras como 'Hamlet' y 'Romeo y Julieta' y protagonizó en 2005 la obra 'Lorenzaccio'. "Enviamos nuestro amor a los amigos, familiares y colegas de Jeffrey, aquellos que lo conocieron y lo amaron más", ha escrito la Shakespeare Theatre Company en Facebook.

Eden Riegel ('American Pie'), quién interpretó a Bianca, la amiga del personaje del actor en 'All My Children', se ha pronunciado en Twitter sobre el fallecimiento: "Devastada más allá de toda medida al enterarme del fallecimiento del hermoso y talentoso Jeffrey Carlson. Me siento afortunada de haber llamado amigo a esta alma bondadosa y ver su brillante trabajo de cerca. Se fue demasiado pronto, una pérdida inimaginable. Te amo, Jeffrey. Descansa amigo".

Susan Hart, que estudió teatro junto al actor en Chicago, también ha dedicado una palabras lamentando su muerte. "Buenas noches, mi dulce, dulce, dulce príncipe entre los hombres. No hay palabras para nuestra desesperación por perderte, Jeffrey Carlson. Fuiste... oh Dios... no hay palabras... tan amado y adorado", ha escrito en Facebook. "Para aquellos que no sabíais, lamento mucho compartir la noticia de que Jeffrey falleció ayer. He sido respetuosa con la privacidad de su familia al no compartir la noticia antes... tampoco podía respirar ni funcionar...todavía no puedo… amor para todos… simplemente devastada...".