Muere a los 61 años Michael Chiarello, chef y estrella de Food Network, tras sufrir un shock anafiláctico

Michael Chiarello, reconocido chef y presentador de televisión, ha muerto este sábado a los 61 años tras ser ingresado en el Centro Médico Queen of the Valley en Napa, California.

Su empresa Gruppo Chiarello ha emitido un comunicado donde anunciaba la trágica noticia en la que explicaban que Michael tuvo una reacción alérgica y murió a consecuencia de un shock anafiláctico que sufrió después.

"Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro querido patriarca Michael. Su brillantez culinaria, su creatividad ilimitada y su compromiso inquebrantable con la familia estaban en el centro de su ser", empieza diciendo el comunicado. "Unió a la gente a través de la alegría de comidas compartidas, fomentando recuerdos duraderos alrededor de la mesa".

"Mientras atravesamos esta profunda pérdida, apreciamos los momentos que atesoramos con él, tanto en sus cocinas como en nuestros corazones. Su legado vivirá para siempre en el amor que derramó en cada plato y en la pasión que nos inculcó a todos por saborear los sabores de la vida", dice la familia.

Chiarello abrió su primer restaurante Tra Vigne, en Napa Valley, en 1987. Para más tarde abrir otros como Bottega y Ottimo, también en Napa Valley, o Coqueta en San Francisco. Además se involucró dentro de la industria vinícola en 1999 creando Chiarello Family Vineyards.

Y, obtuvo una gran fama por su carrera televisiva con su programa Easy Entertaining With Michael Chiarello emitido durante 10 temporadas en Food Network. Además estuvo en Top Chef, Chopped y The Next Iron Chef, entre otros programas.