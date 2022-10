Muere a los 23 años Willie Spence, finalista de 'American Idol', en un trágico accidente

La industria musical ha quedado conmocionada esta semana tras la noticia de la muerte del participante de 'American Idol', Willie Spence en un accidente de tráfico.

Según la información compartida por el medio 'TMZ', Spence conducía desde Tennessee de camino a su residencia en Atlanta cuando de repente "se salió de la carretera" y chocó contra la parte trasera de un camión con remolque que estaba detenido en el arcén.

Las autoridades están investigando el motivo por el que ocurrió el accidente, aunque ya se ha declarado que ambos conductores llevaban el cinturón de seguridad. Además, horas antes del suceso el propio Spence grabó un vídeo desde su vehículo, interpretando el tema 'You Are My Hiding Place'.

Por su parte la médico forense Barbara O'Neal, encargada de dictaminar la causa de la muerte, informó del trauma multisistémico que sufrió el cantante.

Su muerte llega demasiado pronto, pues apenas había empezado a iniciar su carrera profesional. El año pasado lanzó su primer EP con seis canciones titulado 'The Voice', siendo bastante habitual verle realizando conciertos en directo. Su fama se catapultó tras formar parte de de la décimo novena edición del programa 'American Idol' de ABC, dónde llegó a ocupar el segundo lugar como finalista del formato.

Las palabras de cariño han estado presentes en las redes sociales, para despedir a la joven promesa del mundo de la canción. El propio programa ha dedicado una publicación en su cuenta de Twitter.

"Estamos devastados por el fallecimiento de nuestro querido miembro de la familia 'American Idol', Willie Spence. Era un verdadero talento que iluminaba cada habitación en la que entraba y lo extrañaremos profundamente. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos".

La cantante Katharine McPhee, quien interpretó a dúo con Spence la canción "The Prayer", escrita por el esposo de McPhee, David Foster, también mostró su tristeza tras conocer la noticia de su fallecimiento: "El dulce Will Spence falleció en un accidente automovilístico. Solo tenía 23 años. La vida es tan injusta y nunca promete nada".