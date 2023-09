Las lágrimas de Jordi Cruz al recibir el regalo más especial por los 100 años de Disney: "Las emociones se me han disparado"

Jordi Cruz fue el encargado en España de doblar a Flik, la curiosa hormiga de Bichos. La película fue una de las primeras de Pixar tras Toy Story y en 1999 marcó a toda una generación.

Junto a ello, fue uno de los rostros más aclamados de la televisión española de los años 90 y 2000 por presentar en Disney Channel el programa Art Attack, gracias al cual -o por desgracia para muchos padres- millones de niños intentaban replicar sus manualidades.

Por todo ello y más, el presentador se ganó un lugar en el corazón de muchas personas que a día de hoy, le siguen en casa proyecto que inicia.

Es por esto que sus fans se han emocionado junto a Jordi después de que compartiera en su perfil de X un vídeo desvelando el regalo que le ha hecho Disney por los 100 años de vida del estudio.

El actor se ha conmovido y ha grabado su unboxing con la voz rota y lágrimas en los ojos, recibiendo el apoyo de sus seguidores: "Me tiembla la mano por todo esto. Ya sabéis que Disney ha contado conmigo este año para celebrar su 100 aniversario".

"Me acaba de llegar algo muy chulo", dijo ya visiblemente afectado. "Me hace mucha ilusión", aseguró mientras enseñaba el contenido del paquete, en el que se hallaban muñecos de Mickey, el castillo de Disney y la casa de Up de Lego o prendas de ropa de Bichos.

Jordi Cruz prestó su voz a Flik en Bichos: Una aventura en miniatura | Pixar Animation Studios

"El día que @disneyspain me llamó para proponerme celebrar con ellos sus 100 años no me lo podía creer. Disney fue el lugar donde empezó mi aventura y siempre les estaré agradecido. Hoy he recibido una caja llena de sorpresas y uff las emociones se me han disparado", escribió junto al vídeo.

Por el centenario de Disney, la productora lanzará Wish: El Poder de los Deseos, cuyo tráiler puedes ver en el vídeo de arriba, y que se estrenará el próximo 24 de noviembre en cines. La película, que al parecer se ambienta en España, rinde homenaje al centenario de Walt Disney Animation Studios y los encargados en poner voz a sus personajes son: Ariana DeBose es Asha, la heroína de 17 años; Chris Pine presta su voz al formidable Rey Magnífico y Alan Tudyk, que pone la memorable voz de Valentino, la cabra mascota de Asha.