Javier Bardem se une a la manifestación contra la guerra frente a la Embajada rusa

Javier Bardem ha acudido a "apoyar" a los ciudadanos ucranianos congregados fuera de la Embajada de Rusia y ha considerado el ataque ruso una "violación del derecho internacional y la soberanía territorial de Ucrania", en declaraciones a los medios.

El actor ha tachado de "atrocidad" la invasión rusa de Ucrania: "Putin está más cerca del zarismo y el ultranacionalismo que de otra cosa", ha considerado.

"Es una verdadera atrocidad que compete a Europa como nación y, más que nada, también pensar en la gran ola de refugiados que va a producir este desastre bélico", ha señalado el actor.

Para Bardem, que ha abogado por el cese de las hostilidades, el presidente ruso, Vladimir Putin, "tiene una idea imperialista de sí mismo y de su país" anclada en el pasado ruso de la época zarista.

"No creo que decir que lo que quiere es desmilitarizar y desnazificar Ucrania es, curiosamente, algo irónico, teniendo en cuenta que su intervención, su forma de actuar, recuerda mucho al ultranacionalismo que él mismo quiere criticar", ha manifestado.

Por último, Bardem ha afirmado que la invasión afecta y compete a todos. "Una guerra siempre afecta a todos", ha apuntado.

Javier Bardem, muy emocionado en los Goya

El actor recientemente vivió un momento muy dulce durante la gala de los Premios Goya 2022, donde ganó el premio a Mejor Actor por su papel en 'El buen patrón', film de Fernando León de Aranoa.

Bardem se acordó de sus compañeros de nominación al recoger el premio, pero sobre todo de su familia. Javier agradecía a su mujer, Penélope Cruz, por todo lo que han construido juntos y mandaba también un mensaje a sus hijos, Leo y Luna.

Aunque el momento más emotivo fue cuando recordó a su madre, la fallecida Pilar Bardem:

"Quiero dedicarlo con todo el corazón a una mujer que me parió, que me enseñó a vivir, que me enseñó a sobrevivir, que me enseñó el amor y la pasión y el respeto por este oficio tan hermoso y tan interesante y tan importante que es el de actuar. Que es un ejemplo ético y de compromiso, un referente para mí. Y a parte de una actriz inmensa, uno de los mejores seres humanos que me he encontrado en mi vida: mi madre. Mi amada madre. Esto es para ti. Te quiero"

