El heroico relato de Mónica Carrillo intentando rescatar a un pequeño pájaro herido

Mónica Carrillo es una de las caras más reconocibles de la información y la actualidad en España. Sus casi 15 años acompañando a los espectadores de Antena 3 Noticias le hacen ser un referente que, a día de hoy, continúa ejerciendo la misma labor en los fines de semana.

Aparte de su carrera profesional, también es muy apreciada por sus más acérrimos seguidores, que pueden comprobar en Twitter su buen sentido del humor y su cercanía.

Y estos días, también han podido seguir la heroica historia que ha protagonizado, salvando la vida a un pequeño pájaro que, desorientado por el calor, chocó contra una ventana de su casa: "Os voy a contar brevemente la historia de este precioso abejaruco que impactó el domingo contra la ventana de mi salón. Tenía heridas en las alas y debajo del pico. Se las desinfecté y lo protegí del sol".

En el hilo muestra también un breve vídeo en el que se pueden ver las heridas del pequeño Agostín (así lo ha nombrado ella), y cómo este cabe en la palma de su mano: "Pasó la noche bien y ayer lo llevé a Brinzal (un centro especializado). Allí lo cuidarán e intentarán rehabilitarlo para volver a dejarlo en libertad. Os mantendré informados".

Y efectivamente, las buenas noticias no se han hecho esperar, y Mónica ha continuado el hilo con el estado de salud de su rescatado: "Me dicen por el pinganillo que está un poquito deshidratado y ligeramente delgado, pero que vuela estupendamente. Si sigue así, Agostín (lo he tenido que bautizar, claro) será liberado hoy mismo".

Y como presagiaba la presentadora, Agostín ha podido volver a volar alto y libre después de ser curado en profundidad en el centro de rescate: "Agostín ya es libre y sigue su camino feliz". Ha agradecido también en el tuit la atención del centro de Brinzal.

Así, Mónica Carrillo demuestra que, incluso en momentos como los actuales, es posible dar buenas noticias de vez en cuando. Una gesta que ha sido aplaudida en los comentarios de su hilo. "No nos quieres enamorar ¿decías?", le responde una seguidora.

Seguro que te interesa:

La carcajada de Mónica Carrillo ante uno de los momentos más divertidos de Matías Prats