Las frases más WTF de Saúl, el soltero más exigente de 'Love Island'

Saúl se ha convertido desde ya en el soltero más exigente de todos los participantes de la segunda edición de 'Love Island'. Este joven de 24 años es barbero en su propio salón de belleza, y lleva trabajando como autónomo desde que tenía 20. No le gusta salir de fiesta y considera que le cuesta sociabilizar con mujeres, pero está en la búsqueda de una chica que lo enamore a fondo. Se considera fiel, respetuoso y empático y también se define como ambicioso, romántico, perfeccionista y presumido.

En el primer programa de esta segunda edición de 'Love Island', que comenzó este pasado domingo, todos tenían prisa por encontrar pareja. Bueno, todos menos Saúl, que ha elegido a Lorena como él mismo ha admitido, un poco "por descarte".

Saúl, joven e independiente | neox

"¿Pero qué te pasa?", le llegó a decir Cristina Pedroche durante el primer programa de la segunda edición de 'Love Island' al ver que el chico no se postulaba como candidato a ninguna de las chicas. "Soy exigente", respondía él mostrándose muy seguro.

Entre las perlas que ya ha soltado Saúl hay frases como "si las viese en una discoteca yo no me acercaría a ninguna", tras conocer a las participantes. "No he dado un paso adelante con ninguna chica porque ninguna llega a ser mi prototipo 100%", ha explicado el isleño ante las cámaras.

"Si encontrara a una chica con mi rostro, vamos, pero sin barba y con el pelo largo, a mí me gustaría", afirmaba ya en su vídeo de presentación.

"Con suerte, con la que estoy es la única que yo no rechazaría en una discoteca", le ha llegado a confesar más tarde a sus compañeros.

La conexión de Lorena con Saúl... y con Alberto

El primer triángulo amoroso ya ha llegado a 'Love Island' y está protagonizado precisamente por Saúl, Lorena y Alberto. Y es que la joven ha sentido una conexión especial con estos dos isleños así que han decidido conversar sobre el tema y aclarar la situación. Entre los tres han llegado a la siguiente conclusión: van a dejar que la situación fluya para ver que puede pasar en un futuro

Seguro que te interesa:

¿Dónde ver 'Love Island'?