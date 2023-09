Las estrellas de Aquellos maravillosos 70 apoyan a Danny Masterson, condenado por violación: "Es un modelo a seguir"

Danny Masterson ha sido condenado a 30 años de cárcel después de que el pasado junio fuera declarado culpable de la violación de dos mujeres entre 2001 y 2003.

El actor protagonizaba durante estos años Aquellos maravillosos 70, en la que interpretaba a Steven Hyde junto a Ashton Kuthcher, Mila Kunis, Topher Grace, Wilder Valderrama o Laura Prepon.

Los testimonios de las víctimas cuentan que las agresiones sexuales fueron en el interior de su casa de Hollywood tras haber coincidido con ellas como miembros de la Iglesia de la Cienciología.

A pesar de los duros relatos, diversos medios como Variety ha recogido las cartas de apoyo hacia el actor de 47 años de unas 50 personas, y varios actores de Aquellos maravillosos 70, en un intento de instar a la jueza a que le sentenciara a una pena menor.

Danny Masterson en un juicio en 2020, acusado de violación | Getty

Entre ellos, se encuentran Ashton Kuthcher, Mila Kunis o Debra Jo Rupp y Kurtwood Smith, quienes daban vida al matrimonio Forman.

Kutcher y Kunis se refirieron en sus cartas a Masterson como un "modelo a seguir" o una "figura sobresaliente de hermano mayor" alabando su "carácter excepcional".

"Respaldo de todo corazón el carácter excepcional de Danny Masterson y la tremenda influencia positiva que ha tenido en mí y en las personas que lo rodean. Su dedicación a llevar una vida libre de drogas y el cuidado genuino que brinda a los demás lo convierten en un excelente amigo y modelo a seguir ", señaló Kunis.

"Si bien soy consciente de que la sentencia ha sido dictada como culpable de dos cargos de violación por la fuerza y ​​las víctimas tienen un gran deseo de justicia, espero que mi testimonio sobre su carácter sea tomado en consideración en la sentencia. No creo que sea un daño continuo para la sociedad y que criar a su hija sin un padre presente sería una injusticia terciaria en sí misma", explicó Kutcher, que atribuyó "directamente a Danny no haber caído en la típica vida de drogas de Hollywood".

Miembros de su familia como sus hermanos Alanna Masterson (The Walking Dead), Christopher Masterson (Malcolm In the Middle) o Jordan Masterson (Uno para todas) también escribieron cartas en su defensa, así como William Baldwin, Giovanni Ribisi o Jim Patterson, creador de The Ranch, de la que fue despedido cuando salió a la luz el caso.

Por su parte, el intérprete padre de una niña de 9 años con la actriz Bijou Phillips podrá optar a la libertad condicional cuando tenga 77 años.