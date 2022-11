La enorme transformación de la actriz Maddie Baillio ('Cenicienta') tras perder 68 kilos

Maddie Baillio es una actriz musical de 26 años que tuvo su primera gran oportunidad en la versión de la NBC de 'Hairspray Live!' en el año 2016. Más recientemente la has podido ver en la película musical de 2021 de 'Cenicienta' protagonizada por Camila Cabello donde Maddie interpretaba a Malvolia, una de sus hermanastras.

Ahora, la intérprete ha concedido una entrevista a 'People' donde ha hablado de su pérdida de peso y el proceso que le ha llevado hasta llegar a la actualidad. Y es que, Baillio ha perdido en dos años unos 68 kilos.

"Estoy en una relación hermosa y saludable conmigo misma, con mi cuerpo, con mi familia y con mi pareja, [novio Solomon Reynolds]... Estoy en una relación mucho más centrada y conectada la tierra", dice Maddie sobre cómo se siente actualmente.

Fue a principios del año 2000, con la llegada de la pandemia, cuando Maddie empezó su cambio de vida. La actriz explica que aunque siempre "se ha sentido cómoda" con su cuerpo fue una escena en la película 'Cenienta' lo que hizo que empezara a plantearse muchas cosas.

"Había una escena que no salió en la película, en la que la otra hermanastra [Charlotte Spencer] y yo dirigíamos un grupo de unas 300 chicas (bailarinas fantásticas, esbeltas, lo tenían en marcha) por un camino de 50 yardas al castillo cantando 'Single Ladies' y bailando", explica. "No podía seguir el ritmo de la coreografía. Seguía perdiendo el aliento. Teníamos que empezar a filmar la escena una y otra vez para mí".

Entonces tomó la decisión de que tenía que "desarrollar resistencia". De esta forma, empezó a caminar todos los días: "El sol era muy bueno para mi salud mental y física. Podía caminar de 30 minutos a una hora, y luego, a la semana siguiente, eran buenas dos horas. Así fue como comenzó para mí".

"Me subí a la báscula y fue inspirador ver que tenía control sobre algo, que tenía control sobre mi cuerpo ", dice Baillio quien explica que también modificó su dieta al veganismo.

Baillio comenta cómo ha visto que su "mundo entero se ha abierto" debido a que ahora puede "mantener el ritmo": "Puede ir a West Hollywood y bailar durante toda la noche. La vida se ha vuelto mucho más divertida cuando tenía esa resistencia física".

"Es un cumplido cuando la gente me dice que me estoy bien, pero me abstengo de comentar sobre la apariencia física de las personas porque sé que cuando estaba luchando, cuando estaba tan obsesionado con el número en la báscula, y la gente decía que lo estaba haciendo bien y [para] seguir adelante, eso no era bueno para mí. Porque nunca se sabe quién está luchando con qué, cómo llegaron a ese punto", termina diciendo.