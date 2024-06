Encuentran muerto al presentador Michael Mosley en una isla griega después de denunciar su desaparición

El presentador y productor británico de la BBC Michael Mosley de 67años ha sido encontrado sin vida en la isla griega de Symi cuatro días después de su desaparición durante sus vacaciones con su mujer Clara Bailey Mosley. Al parecer, el cuerpo ha sido localizado en una zona rocosa de una playa de Agia Marina.

Todo comenzó el pasado 5 de junio cuando Michael decidió salir a pasear sin teléfono. Al ver que no volvía, su mujer denunció su desaparición y se lanzó una operación de búsqueda con drones, helicópteros, barcos, buzos y perros rastreadores. Los hijos mayores de Mosley, Alex, Jack, Dan y Kate, se desplazaron también a la isla de Symi para estar al tanto de los avances.

El alcalde de la isla, Eleftherios Papakalodoukas, se unió a la búsqueda patrullando la costa con periodistas del ERT. Ahí fue cuando uno de los cámaras detectó el cuerpo del presentador británico en la orilla. Al verlo desde el barco tuvieron que avisar al gerente del bar de la zona Illis Tsavaris: "Me llamaron y me dijeron: 'Hemos visto algo de lejos, ¿puedes ir a comprobarlo?', así que fui".

"Analizamos las pruebas registradas y era obvio que, lamentablemente, se trataba de Mosley. Lo encontraron a 10 metros del mar, a 10 o 15 metros de la playa de Agia Marina, entre una valla y un camino", ha dicho el alcalde a Reuters. Estaba al lado de unas cuevas conocidas localmente como The Abyss.

Una fuente policial le ha dicho a BBC News que Mosley llevaba muerto unos días cuando fue encontrado. La causa de la muerte no ha sido revelada, pero se ha descartado el suicidio y se ha dicho que no parecía tener lesiones. Se está a la espera de la autopsia.

Su esposa ha lanzado un comunicado en el que ha dicho que tomó la ruta equivocada en una caminata y "se desplomó donde el extenso equipo de búsqueda no podía verlo fácilmente".

"Michael era un hombre aventurero, eso es parte de lo que lo hacía tan especial. Es devastador haber perdido a Michael, mi maravilloso, divertido, amable y brillante esposo. Tuvimos una vida increíblemente buena juntos. Nos queríamos mucho y éramos muy felices", dice Clara Bailey en su mensaje a través de Associated Press.

Michael Mosley era mundialmente conocido por programas como Trust Me, I'm a Doctor o el podcast Just One Thing de BBC Radio 4, así como por promover dietas que abogan por el ayuno intermitente y comidas bajas en carbohidratos a través de su contenido, ya que era periodista médico.

"Era un brillante locutor científico y creador de programas, capaz de simplificar los temas más complejos, pero también le apasionaba atraer y entretener a las audiencias, inspirándonos a todos a vivir una vida más sana y plena. Su estilo entretenido y accesible fue disfrutado por la audiencia de todo el mundo y mucha gente le echará de menos, entre ellos aquellos que tuvieron la suerte de haber trabajado con él en la BBC", ha dicho la directora de contenidos de la BBC Charlotte Moore. Otros compañeros como Piers Morgan, Julia Hartley-Bewer o Anne Diamond le han dado también sus condolencias a la familia.