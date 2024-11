Encuentran muerto al actor surcoreano Song Jae-rim a los 39 años en su casa

El actor surcoreano Song Jae-rim fue encontrado muerto en su residencia de Seongdong-gu, Seúl, el pasado 12 de noviembre, a la edad de 39 años. Según informes policiales, un amigo que tenía planeado almorzar con él descubrió su cuerpo alrededor de las 12 del mediodía. Las autoridades indicaron que no había signos de violencia en la escena y que se encontró una nota, aunque no se han revelado detalles sobre su contenido.

Song Jae-rim inició su carrera como modelo en 2009, participando en desfiles de moda y apareciendo en revistas como Bazaar Korea, Vogue Girl Korea y GQ Korea. Posteriormente, dio el salto a la actuación, ganando reconocimiento por su papel como guardaespaldas en el drama histórico La luna que abraza al sol en 2012. También destacó en series como Two Weeks y Goodbye Mr. Black. En 2014, aumentó su popularidad al participar en el programa de telerrealidad We Got Married.

Recientemente, Song había interpretado un papel en la serie Queen Woo y había participado en la adaptación musical coreana de La Rosa de Versalles. Su última publicación en redes sociales, en enero de 2024, mostraba una fotografía suya con una expresión seria y un emoticón de una cara enferma, lo que ha generado diversas interpretaciones tras su fallecimiento.

La familia de Song ha solicitado una ceremonia fúnebre privada, que se llevó a cabo el 14 de noviembre en la funeraria Yeouido St. Mary's Funeral Hall en Seúl. No se ha divulgado información oficial sobre la causa de su muerte.

La comunidad del entretenimiento surcoreano y sus seguidores han expresado su conmoción y tristeza por la pérdida de un actor talentoso y querido. Su legado en la industria del entretenimiento perdurará a través de sus numerosas contribuciones en televisión y cine.