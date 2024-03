Encuentran en un descampado el cadáver de Robyn Bernard, actriz de Hospital general

Robyn Bernard, actriz que interpretó a Terry Brock en la mítica serie Hospital General durante 16 años, ha fallecido en San Jacinto, California. La intérprete estadounidense tenía 64 años y se desconoce la causa de su muerte.

El departamento del sheriff del condado de Riverside confirmó la muerte de la actriz e informó que encontraron a Bernard en un descampado detrás de una tienda el pasado miércoles, según informa Variety. La causa de la muerte no ha sido revelada y las autoridades aún están en los primeros tramos de la investigación a la espera de que los resultados de la autopsia revelen cuánto tiempo estuvo allí el cadáver de la actriz y más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Nacida el 26 de mayo de 1959 en Gladewater, Texas, Bernad se sintió atraída por la interpretación desde muy joven. Empezó cantando canciones góspel con su hermana menor Crystal y su primer trabajo acreditado fue el largometraje francés de 1981 La Diva, de Jean-Jacques Beneix.

Después tuvo papeles puntuales en series como Simon and Simon (1983), Los chicos de la computadora (1983) o The facts of Life (1984). Pero el gran salto le llegó con el personaje de Terry Brock en Hospital general. Un rol que interpretó desde septiembre de 1984 hasta marzo 1990 en la producción que ostenta el récord de ser la telenovela estadounidense de mayor duración en producción.

Su personaje desarrollaría un problema con la bebida que paralizaría su carrera musical. Dejó la serie en marzo de 1990, cuando Terry consiguió un contrato discográfico y abandonó Port Charles. Mientras seguía trabajando en Hospital General, Bernard se reencontró con Beneix para un pequeño papel en la película francesa 37º2 le matin, que fue nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa y al BAFTA.

Tras cerrar su etapa en Hospital General, Bernard trabajó poco como actriz, apareciendo en la miniserie francesa Maigret en 1992 y en la comedia también gala Comme des rois en 1997. Su último papel fue como psicóloga en la película de 2002 Voices from the High School.