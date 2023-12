Elena Furiase habla de su "gran amiga" Ana de Armas, centrada ahora en Hollywood: "La quiero mucho"

Elena Furiase y Ana de Armas son grandes amigas desde que coincidieran en El Internado de 2007 y hasta 2010. La serie de Antena 3 las juntó y más de una década después siguen mandándose guiños y recordándose la una a la otra a pesar de la hispano-cubana emigrara a Hollywood y siga haciendo carrera al otro lado del Atlántico.

Pero la propia Ana siempre ha guardado mucho cariño hacia Elena y su familia, ya que ella y su madre Lolita la acogieron en España y fueron uno de sus máximos apoyos aquí.

La serie de Antena 3 conquistó a miles de fans y muchos aún hoy la recuerdan. Por ello, referencias como la que ha hecho Elena Furiase en los Premios Forqué, llenan de nostalgia a sus seguidores.

Elena Furiase y Ana de Armas en El Internado | Gtres

En esta ocasión, la actriz no ha dudado en mostrar su admiración a la nominada al Oscar el año pasado por Blonde: "Está bien, lo que pasa que es mejor que hable ella, aunque yo sepa algo no lo voy a decir, ni para bien ni para mal. Si no la veis es que está trabajando y bien". "La quiero mucho", ha asegurado Furiase quien la considera "como una hermana".

En los últimos años han sido muchos son los mensajes que se han intercambiado en las redes sociales o en alfombras rojas como la que acaba de hacer.

Junto a ella, también ha tenido palabras hacia la memoria de las recientemente fallecidas Concha Velasco, Itziar Castro o Daniela Costa.

"Se nos han ido tres actrices súper rápido, de golpe. Es verdad que Concha era más mayor y sabíamos que no estaban bien de salud pero aún así sorprende. Son gente que parece que van a vivir eternamente y realmente lo lamentamos todos... Se me corta la voz al hablar de ella, tengo mucha amistad con su hijo Manuel", dijo emocionada, aunque respecto a Itziar señaló que aún estaban en "shock".