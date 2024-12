Cristina Castaño, Pablo Alborán, María Pedraza y otros compañeros se despiden de José de la Torre tras su muerte

El joven actor José de la Torre, conocido por su participación en exitosas series como Toy Boy, Amar es para siempre y Vis a Vis, ha fallecido a los 37 años tras enfrentarse a una enfermedad diagnosticada hace pocos meses. La noticia ha conmocionado al mundo de la televisión, donde compañeros y amigos han expresado su pesar dedicándole emotivas palabras de despedida.

Desde la cuenta oficial de Plano a Plano, productura de la serie Toy Boy compartieron esta foto de José de la Torre con el siguiente mensaje despidiendo al actor: "Desde Plano a Plano, nos unimos al dolor de la pérdida de José de la Torre. Siempre recordaremos tu sonrisa, tu energía, vitalidad y cercanía en cada rodaje y en cada momento. DEP".

El post se lleno de comentarios como el de su, compañera en la serie María Pedraza que puso tres corazones rotos. Su también compañera en la serie, Cristina Castaño, compartió el post de la productora en sus historias asegurando que se encontraba: "Muy en shock, vuela alto compañero".

La actriz Luisa Martín, compañera de José de la Torre en la obra de teatro que compartían, le ha dedicado un conmovedor mensaje de despedida en su cuenta de Instagram. "¡No pienso hablar de ti en pasado, cariño! (...) Vuela tan alto como sabes, eres luz, una luz muy brillante que nos va a iluminar a todos", escribió emocionada.

La publicación no tardó en recibir comentarios de apoyo de colegas como Jimmy Barnatan, Lydia Bosch, Loles León, quien envió ánimo y fuerzas a la familia del actor. Luisa cerró su mensaje con palabras que reflejan el dolor que deja la pérdida de su amigo: "Me parte el corazón pensar que no volveré a escuchar tu voz, pero yo voy a seguir hablándote. Te quiero infinito, José". Una despedida que refleja el profundo impacto que su partida ha tenido entre quienes lo conocieron.

El cantante Pablo Alborán, muy buen amigo de José de la Torre, compartió unas emotivas palabras a través de una historia de su cuenta de Instagram (@pabloalboran), junto a una foto con su amigo: "No puedo creer que te hayas marchado tan pronto José, estoy devastado por tu partida. Te voy a echar mucho de menos amigo".

También la cantante y actriz Lolita ha querido mostrar su profundo dolor tras la pérdida de José a través de su cuenta de Instagram (@lolitafoficial), donde ha expresado sus condolencias con el siguiente mensaje: "Qué injusta es la vida a veces, guapo por fuera y por dentro, me duele tu ida y me duele el dolor de los que te han querido".