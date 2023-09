Cristina Castaño llora la muerte de su tío, Pepe Domingo Castaño, con un emotivo mensaje

El presentador Pepe Domingo Castaño ha fallecido en la madrugada de este domingo a los 80 años, en el Hospital de la Zarzuela de Madrid y rodeado por todos los suyos, según ha informado la Cadena COPE.

"El día que jamás queríamos que llegase ha llegado. Esta madrugada ha fallecido Pepe Domingo Castaño a los 80 años. No sabemos qué decir porque Pepe para nosotros lo era todo", ha publicado el programa Tiempo de Juego en su cuenta de X anunciando la triste noticia.

"La radio ya nunca volverá a sonar igual sin ti. Esta familia ya nunca volverá a latir igual sin ti pero, por ti, seguiremos... Aún no sabemos cómo lo vamos a hacer pero seguiremos llenando el vacío que nos dejas con vida y radio. Te queremos Pepe, te queremos y te querremos siempre como tú nos has enseñado, con alegría y unidos", subraya el mensaje.

El presentador de radio y televisión Pepe Domingo Castaño, en la presentación de su libro ‘Hasta que se me acaben las palabras’ | Europa Press

Las reacciones a su muerte no han cesado desde todos los ámbitos del país: políticos, estrellas televisivas o personas anónimas, quienes recordaban a una de las voces más reconocidas de la radio. Del mismo modo, uno de sus familiares más allegados, su sobrina la actriz Cristina Castaño, se ha unido a estos mensajes con unas emotivas palabras publicadas en su cuenta de Instagram.

"Te has ido esta madrugada y dejas un vacío enorme en la Familia Castaño. Qué honrada de haberte podido celebrar en tu 80 cumpleaños, y qué honrados nos has hecho a todos los Castaño por haber convertido nuestro apellido en sinónimo de talento, esfuerzo, profesionalidad, alegría y disfrute de vivir, valentía en luchar por tus sueños, y amor y orgullo máximos por tu familia y tu pueblo", ha escrito la intérprete antes de asegurar que el río Sar, que pasa por Padrón, lugar donde nació, corría "rebosante por las lágrimas de tu gente".

"Menos mal que tienes quien te reciba en este nuevo viaje. La abuela Rosa, Totó (mi padre) y Chicha te están esperando con una buena romería para celebrarte y hacerte la partida más llevadera. Un Santiaguiño do Monte a tu altura, con muchos gaiteiros y otros tantos mariachis. Le vais a liar una buena a San Pedro. Te celebraremos y te cantaremos siempre en cada fiesta y en la plaza que lleva tu nombre, tío. Nos dejas tristes pero sabiendo que disfrutaste la vida como nadie. DEP. Todo mi amor para Tere, Hugo, Oscar y tus nietos. Y para toda la pandilla", lamentó Cristina, adjuntando varias imágenes de ambos a través de los años.

Pepe Domingo murió rodeado de su familia en el Hospital de la Zarzuela de Madrid tras acudir hace varios días por una infección de garganta que le ha acabado provocando una septicemia y un fallo multiorgánico que nadie esperaba, tal y como ha explicado la periodista Cristina López Schlichting.

El comunicador ha sido una de las voces más reconocibles de las ondas españolas, actualmente llevaba a cabo Tiempo de juego, el programa deportivo de todos los fines de semana en la dicha emisora. Pepe trabajó también en la Cadena SER y en TVE, además de hacer sus pinitos en el mundo de la música, suya fue la tan recordada canción Neniña.

Otras personalidades del mundo del espectáculo nacional como Roberto Leal o Julio Iglesias se han despedido del presentador.

"Mi queridísimo Pepe, te has ido sin un adiós de despedida, que se ha convertido en un eterno en estos momentos. Mi alma está en vilo porque yo tenía adoración por ti. Has sido un amigo irremplazable y ni siquiera he tenido tiempo de decirte todo lo que has representado para mí, en mi vida artística y personal. Sabes que nunca te voy a olvidar. No me quedan fuerzas para nada. Esta despedida no es un adiós para siempre, nos volveremos a ver", publicó el cantante.