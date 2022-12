Cher anuncia la muerte de su madre, Georgia Holt, a los 96 años: "Se ha ido"

Hoy es un día triste en el calendario para Cher, la legendaria cantante de 'Believe' y actriz en títulos como 'Burlesque' o 'Mamma Mia! Here We Go Again'.

La estrella de 76 años, conocida popularmente por la prensa como la 'diosa del pop', anunciaba durante la mañana de este domingo la muerte de su madre, la carismática Georgia Holt, a los 96 años.

El comunicado llegaba hace un par de horas desde Twitter y con un texto muy breve daba la desgarradora noticia: "Mamá se ha ido". Acto seguido, mil de seguidores de todo el mundo le daban el pésame y le mandaban fuerzas para afrontar su pérdida.

Esta noticia ha llegado meses después de que la cantante y actriz comunicara a sus seguidores que su madre había sido hospitalizada, pues, según alertaba, Georgia Holt padecía problemas de salud recurrentes.

"Mamá ha estado enferma. Acaba de salir del hospital. Tenía Neumonía. Está mejorando", escribía antes de asegurar que lo que su madre necesitaba era estar en casa con ella: "El hogar es la mejor medicina para ella".

Sin embargo, a pesar de su última hospitalización por neumonía, Cher seguía manteniendo la esperanza de que su madre se recuperara y mejorara para seguir disfrutando de la vida que habían construido juntas.

Por ahora, la cantante no ha dado más información acerca de la causa de la muerte ni cuando ha pasado.