Shakira se acuerda de su suegra en su nueva canción, destroza a Piqué y carga contra su novia Clara Chía

Si pensábamos que Shakira se había desahogado tras su ruptura con Gerard Piqué con sus últimos singles, 'Te felicito' ("por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, fue la gota que colmó el vaso, me di cuenta que lo tuyo es falso") y 'Monotonía' ("No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos") estábamos muy equivocados...

Hasta que hemos escuchado el tercer trabajo musical de la colombiana desde que anunció su separación del exfutbolista el pasado mes de junio. Y es que la letra de 'BZRP Music Sessions #53', su esperadísimo lanzamiento con el Dj y productor argentino Bizarrap, es un demoledor dardo contra Piqué de principio a fin, incluyendo feroces ataques contra Clara Chía que revelan la opinión que Shakira tiene de la nueva novia del catalán.

Un single pegadizo y animado que promete convertirse en un éxito sin precedentes, puesto que pocas horas después de su lanzamiento ya acumula más de 20 millones de reproducciones. Y después del fragmento que se filtró en redes sociales a lo largo del día, por fin hemos podido descubrir la letra al completo. ¡La cantante va a por todas! Y, ahora sí, dispara con puntería a diestro y siniestro contra Gerard y su pareja, demostrando como se puede destrozar a alguien en solo 3 minutos y con una canción.

"Perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón, y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú" comienza, antes de hacer un demoledor juego de palabras con el apellido del exfutbolista para dejarle claro que, por mucho que le moleste, ella seguirá hablando de él en sus canciones aunque perjudique su imagen pública: "Esto es pa que te mortifique, mastica y traga pa que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique".

La cosa sube de tono a continuación, cuando arremete contra Clara Chía, nombrando de paso a la madre de Piqué y 'culpando' al padre de sus hijos del 'acoso mediático' que sufre tras su ruptura e incluso de sus problemas con el fisco: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda". "Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, clara-mente es igualita que tú, pa' tipos como tú" canta Shakira, haciendo otro juego de palabras con el nombre de la nueva novia de Gerard, a la que parece que no tiene demasiado 'cariño'.

Tanto es así que se compara con Clara y, mientras ella es un coche o un reloj de lujo, la joven catalana es un utilitario modesto y un reloj barato: "A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso. Cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio".

"Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también" aconseja a Piqué, dejándole claro que está deseando irse de Barcelona: "Fotos por donde me ven. Aquí me siento un rehén", y que ya no le importa si mete a Clara Chía en el que fue su hogar familiar: "Yo te desocupo mañana, y si quieres traértela a ella que venga también. Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipos como tú".

Literalmente, sin palabras ante esta sucesión de misiles con los que, a golpe de sesión con Bizarrap, ha arrasado con Piqué y con su nueva novia. ¿Cómo reaccionará el futbolista?