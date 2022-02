Blanca Suárez sorprende con un "selfie puro y duro" y enseña cambio de look

Blanca Suárez es una de las actrices más ocupadas del panorama español. La intérprete de 33 años compagina rodajes con campañas pues se ha convertido en todo un ejemplo en redes sociales.

Con 4,5 millones de seguidores, Blanca comparte con sus fans momentos de su día a día más naturales o con sus mascotas, así como lookazos de los eventos que asiste o detalles de sus proyectos.

En los últimos tiempos Blanca no ha parado, y hace unos meses estrenó la serie de Netflix 'Jaguar', además de haber obtenido mucho reconocimiento con su papel en la película 'El verano que vivimos'.

Recientemente ha terminado el rodaje de 'El cuarto pasajero' de Álex de la Iglesia, un proyecto que comenzaron a grabar a finales de enero y que es una road movie con tintes de comedia romántica.

Ahora Blanca ha publicado dos fotos después de unas semanas de descanso donde ponía el mensaje "Desliza para selfie puro y duro", y es que después de una foto con mucho estilo como las que acostumbra en su feed, la joven lucía selfie a la antigua usanza donde resalta su cambio de look en el pelo.

Y es que Blanca ahora luce un 'contouring capilar', la nueva técnica de moda en la que iluminan la parte de la melena más cercana al rostro para resaltar puntos clave de manera sutil.

Un cambio que sin duda es muy favorecedor y que Blanca luce a las mil maravillas, aunque como ella misma se lamentaba en su portada con InStyle, nunca se atreven a hacerle un cambio radical.

"Nadie me quiere cambiar de look. Si cambio es porque me emperro. Voy a pruebas de 'maqui y pelu', yo les doy todas las opciones para hacer cosas: "¡Aprovechadlas! Hagamos algo distinto que ayude al personaje. Salgamos del estereotipo de chica normal", confesaba sobre sus caracterizaciones.

