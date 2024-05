La actriz Mirela Balić denuncia el "inadmisible" comentario de un fotógrafo por su ropa en un photocall: "No queremos espacios peligrosos"

La intérprete Mirela Balić, conocida por sus papeles en Zorras o Un nuevo amanecer de atresplayer, ha sido protagonista de "una agresión" durante un photocall y no ha dudado en "defenderse con firmeza".

Todo ocurrió durante el photocall del estreno de la película Disco, Ibiza, Locomía, que ya está disponible en los cines. Mirela asistió con un innovador outfit de vestido con falda abierta y una torera de flecos que no cubría su pecho izquierdo, el cual la actriz tapaba con su mano.

Según ella misma ha contado en sus redes, fue increpada por un fotógrafo con comentarios y "demás insultos" sobre su estilismo, y también le pidió "un saludo con la mano izquierda" para que liberase su mano.

"BASTA YA. NO ME CALLO. NO ME RELAJO. NO ME OLVIDO. He hecho justicia. He hablado, he tomado cartas en el asunto y he dicho nombre y apellidos. Porque solo así avanzamos. Mi libertad no es de NADIE", denunciaba.

Stories de Mirela Balić | Instagram

Horas después subía una publicación con varias fotos de su look y una carta de reivindicación y agradecimiento a los que la habían apoyado "ante esta inadmisible situación".

"A estas alturas cuesta creer que aún tengamos que luchar por este tipo de comentarios que a tantxs les parece inofensivo y que son el trasfondo de abusos mucho mayores. No queremos espacios peligrosos. Ni callarnos. Ni correr tupido velo sobre este tipo de agresiones", afirma tajante.

"Hay que pasar a la acción. Defender con firmeza, visibilizar y denunciar. Así ha sido y de corazón agradezco esta revolución que ha ocurrido. Qué bonito ver que me arropa una red segura de amigos y compañeros", aseguraba. "Me siento afortunada y protegida. Gracias. Seguimos la lucha. Seguimos la revolución".

Mirela también quiso hacer un apunte para alabar la película de estreno, Disco, Ibiza, Locomía.

"Y por último, qué rabia me da que por este tipo de situaciones no esté hablando en primer lugar del enorme trabajo de los compañeros de Locomía. Gracias por hacerme salir del visionado con más ganas de revolución que de silencio", aplaude.