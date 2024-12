Vuelve Malcolm: Bryan Cranston, Frankie Muniz y Jane Kaczmarek anuncian nuevos episodios

Malcolm es una de las series más queridas de principios de los 2000. Las aventuras de la numerosa familia Wilkerson hicieron reír a millones de espectadores que hoy en día se preguntaban si tendría una secuela.

Casi 20 años después de su final, los fans pueden deleitarse con la confirmación de la vuelta de la mítica serie y sus personajes principales.

Frankie Muniz y Bryan Cranston en Malcolm | Cordon Press

Frankie Muniz se reunirá con sus padres en la ficción, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, para cuatro nuevos episodios en Disney+, según anunció la plataforma de streaming.

"He estado esperando este momento durante 18 años", dijo Muniz en un vídeo subido a redes sociales. "Vamos a averiguar dónde están ahora Malcolm y su familia".

"Han pasado 25 años desde que estrenamos Malcolm in the Middle. Estoy tan emocionado que tal vez me haya orinado un poquito", bromeó Cranston, mientras que Kaczmarek añadió: "¡Qué alegría poder gritarle a ese niño otra vez! Estamos muy, muy emocionados de volver a reunirnos y ver lo que ha estado haciendo esta familia".

Según la sinopsis oficial, Malcolm y su hija se ven envueltos en el caos familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia para la fiesta de su 40 aniversario de bodas.

"Malcolm in the Middle es una comedia histórica que capturó la esencia de la vida familiar con humor, sentimiento y empatía", señaló Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television. "Su representación divertida y sentida de una familia adorablemente caótica resonó entre el público de todas las edades, y estamos muy emocionados de darle la bienvenida al elenco original para que vuelva a dar vida a esa magia. Con Linwood Boomer y el equipo creativo a la cabeza, estos nuevos episodios tendrán todas las risas, bromas y caos que los fans adoraron, junto con algunas sorpresas que nos recuerdan por qué esta serie es tan atemporal", concluyó el comunicado.

"Malcolm in the Middle literalmente cambió el panorama de la comedia televisiva cuando se estrenó hace dos décadas, redefiniendo lo que podría ser el género", dijo Karey Burke, presidente de 20th Television.

Reparto de 'Malcolm In the Middle': Bryan Cranston, Christopher Kennedy Masterson, Jane Kaczmarek, Frankie Muniz, Eric Per Sullivan, Justin Berfield, Craig Lamar Traylor | Cordon Press

Esta secuela llegará después del retiro de Frankie Muniz de la actuación, aunque siempre ha estado abierto a volver a una reunión para la serie, como declaró en 2022 a a Fox News, y a pesar de denunciar públicamenteel tóxico ambiente que llegó a haber en el rodaje.

También Bryan Cranston, que declaró para ENews! que le parecía fantástico saber qué ha pasado con esta familia 20 años después.

Además del trío protagonista, el reparto principal lo completaban Justin Berfield, Christopher Masterson, Erik Per Sullivan o Craig Lamar Traylor.