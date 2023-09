Las últimas palabras de Angus Cloud a su madre, que relata cómo fueron sus horas finales: "Aquí falleció mi hijo"

Angus Cloud fallecía el 31 de julio en su casa de Oakland, California, a los 25 años. Hace solo unos días se desvelada la causa de la muerte del actor de Euphoria, una sobredosis letal de fentanilo, cocaína, metanfetamina y más sustancias.

Ahora, su madre, Lisa, ha abierto las puertas de su casa a Peoplepara recordar a su hijo: "Era tan hermoso y creativo", explica. Para después ir hasta la habitación de Angus donde Lisa lo encontró sin vida sobre su escritorio: "Aquí es donde falleció mi hijo".

"Le encantaba su casa y le encantaba esta pequeña y diminuta habitación", comenta mientras sacude la cabeza y su voz se entristece. Para después hablar sobre los últimos momentos de Angus antes de morir.

Así, Lisa explica que estuvo con su tío Kevin quien le ayudó a trasladar un sofá al porche: "Yo fui una de las últimas personas que lo vio con vida", dice Kevin. "Pasamos juntos unas cuatro horas de su última tarde. Fue un momento tranquilo y feliz. Parecía sumamente en forma y saludable. Lo último que le dije fue: Dios, eres hermoso".

Maude Aptow como Lexi y Angus Cloud como Fezco en 'Euphoria' | HBO Max

Luego el intérprete estuvo con su amigo Daniel Aguilera pintando un lienzo de cartón y pintando con aerosol un patinete amarillo antes de irse de casa. Entonces Lisa recuerda las últimas palabras que le dijo: "Te amo, mamá. Eres la mejor. Te veré por la mañana".

Aguilera y Angus fueron a hacer un graffiti en honor a un amigo suyo que había muerto ese día hace 6 años por fentanilo: "Fue jodidamente perfecto", explica Aguilera mientras no puede contener las lágrimas.

"Pude pasar la última noche de su vida con él creando obras de arte", para después declarar que acabaron sobre las 4 am: "No estaba en mal estado ni nada por el estilo cuando estuve con él", afirma.

"Perdí a dos de mis mejores amigos básicamente el mismo día a causa del fentanilo. Me siento maldito", dice. "Debería haberme quedado con Conor. No sé cómo vivir conmigo mismo. Pero me alegro de haberlos tenido a ambos en mi vida".