'The Idol': The Weeknd se sincera sobre la considerada "peor escena de sexo de la historia" junto a Lily-Depp

'The Idol' ya está disponible en HBO Max y desde su estreno la serie está dando mucho de qué hablar. La ficción cuenta con 6 episodios dirigidos bajo el característico sello de Sam Levinson, el creador de 'Euphoria', que tantas alegrías ha dado a la plataforma de streming.

Lily- Rose Depp interpreta a Jocelyn, una prometedora cantante de pop que se ve presionada e influenciada por Tedros, interpretado por Abel 'The Weeknd' Tesfaye, un carismático líder de culto y gurú de la autoayuda que le promete todo y no se detendrá ante nada para hacerla famosa. En su tráiler, que podemos ver arriba, se ha presentado como "la historia de amor más sórdida de todo Hollywood".

The Weeknd y Lily-Rose Depp en 'The Idol' | HBO Max

Tras su estreno muchos son los comentarios y las críticas hacia lo gráfica que es la serie y en el episodio 2 de la ficción hay una escena sexual que la versión británica de 'GQ' ha tildado de "la peor escena de sexo de la historia". En este controvertido momento vemos como el personaje de The Weeknd venda los ojos a Jocelyn con un pañuelo de seda rojo y la degrada verbalmente: "Quiero agarrarte por el culo mientras te asfixio con mi polla", escuchamos decir.

El cantante de 'Blinding Lights' ha hablado sobre esta escena para 'GQ': "No tiene nada de sexy", afirma. "Cuando usamos 'Instinto Básico' como referencia, estamos usando a Verhoeven. Verhoeven es el rey del thriller satírico de los 90: sí, hay momentos 'sexys' en sus películas, pero hay otros momentos que son muy cursis y desternillantes".

Lily-Rose Depp como Jocelyn en 'The Idol' | HBO Max

"Cualquiera que sea la sensación que tengas al ver esa escena, ya sea incomodidad, asco o vergüenza por los personajes", continúa el artista. "Son todas esas emociones que se suman: Este tipo está metido en un lío, en una situación en la que no debería estar".

Otra parte importante del personaje era explorar el sentido de desesperación. Anteriormente, Lily-Rose Depp había declarado a EW que "se alejaba de él" cuando Tesfaye estaba "en pleno modo Tedros" en el plató.

The Weeknd y Lily-Rose Depp en 'The Idol' | HBO

"No creo que nadie se pusiera en plan método, nadie perdía la cabeza", recuerda. "Bueno, a veces cuando Abel se ponía... No quiero revelar demasiado sobre el personaje de Abel, pero cuando se ponía en modo Tedros, yo me alejaba de él. Me decía: 'Ahora está en su zona'", aseguró la actriz.

Tesfaye describe la escena sexual con Depp como "glotona" y asegura que encapsula perfectamente lo fuera de lugar que está Tedros en su relación con Jocelyn.

"Glotonería' es la única palabra que se me ocurre para describirlo", explicó. "No puede creerse que esté ahí. Parece un perdedor. Esos momentos son la humanidad que encuentras en un psicópata, la grieta en su armadura".

De hecho, Tesfaye continuó explicando que él y su compañero creador Sam Levinson eligieron intencionadamente hacer de Tedros un tipo acomplejado y que da grima.

"El tipo es un imbécil", dijo Tesfaye. "Se nota que se preocupa mucho por su aspecto y cree que está guapo. Pero luego ves esos momentos raros en los que está solo: ensaya, es calculador. Y necesita hacer eso, o no tiene nada, es patético. Lo cual es cierto para mucha gente que se encuentra como pez fuera del agua, metida en estos escenarios".