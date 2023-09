Sam Heughan presume de saber el final de Outlander y se lo restriega a Caitriona Balfe

El final de Outlander llegará con la temporada 8 de la serie. Por ahora, solo quedaría por emitir la segunda parte de la entrega 7 y, después, los fans de la ficción ya podrían descubrir el secreto mejor guardado de los libros de Diana Gabaldon, ¿Cómo acaba la historia de Claire y Jamie Fraser?

Muy pocas son las personas que conocen el final de Outlander, además de su escritora, y una de ellas es Sam Heughan, el protagonista de la serie quien lleva interpretando a Jamie desde el año 2014.

Sam Heughan y Caitriona Balfe como Jamie y Claire Fraser en la temporada 7 de 'Outlander' | Starz TV

El propio Heughan ha confesado que es uno de los elegidos para guardar este secreto e, incluso, en una ocasión reveló que había presionado para que se cambiara el final.

Ahora, Caitriona Balfe ha asistido junto a la productora ejecutiva de Outlander, Maril Davis, en el festival ATX donde la presentadora ha preguntado a Balfe si Sam había tenido algún desliz y se le había escapado algo sobre el final.

"No, él solo lo utiliza contra mi con aire de superioridad todo el tiempo", dice entre risas. Para luego sincerarse sobre por qué ella no conoce cómo acaba la ficción: "Para ser honesta, en realidad me gusta no saberlo".

Aunque afirma que hubo en algún momento que dudó si quería descubrirlo para entonces imitar la voz socarrona de Sam Heughan mientras la chincha en el rodaje: "No te lo voy a decir", explica que le dice.

Maril Davis aclaró que ella y Sam son los únicos que saben el final: "He leído las últimas dos o tres páginas, que supuestamente es el final. Estoy segura de que eso es lo que Sam ha leído, todavía estoy confundida", explica al hipotetizar sobre lo que el actor escocés realemente sabe.

"Sigo queriendo preguntarle a Sam sobre esto porque él dice: Sé el final. Pero yo digo: ¿Qué demonios significa eso? No estoy seguro de entenderlo", termina diciendo.