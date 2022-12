'Los Simpson' están de celebración. La famosa serie cumple nada más y nada menos que 30 años en emisión. Para conmemorar todos sus años en antena y el estreno de su 30ª temporada, la ficción ha recreado una nueva imagen que sin duda te va a emocionar.

Tras media vida siendo partícipes de las alocadas aventuras de Bart, Marge, Lisa, Homer y Maggie, la ficción amarilla sigue teniendo más historias que contar. La nueva instantánea de Matt Groening refleja a Maggie y Marge en un logo amarillo en el que aparece el número 30 y se puede ver a la matriarca de la familia levantando en brazos a la pequeña de la casa.

Desde que se estrenara en 1989, 'Los Simpson' se ha convertido en una de las sitcom más longevas de la televisión estadounidense. Esta nueva entrega comenzará con el episodio ' Bart's Not Dead ', cuyo título hace referencia a la saga 'God's Not Dead' y contará con estrellas invitadas como Gal Gadot ('Wonder Woman'), Dave Attell o Emily Deschanel ('Bones').

El 30 de septiembre la 30ª temporada podrá verse en Estados Unidos. En España, de momento, se empiezan a emitir los capítulos de la 25ª entrega y puedes volver a revivir tu infancia viendo los capítulos de todas las temporadas en Neox.