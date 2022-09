El actor de 'La Casa de Papel', Miguel Herrán, lleva años demostrando sus capacidades para desenvolverse como deportista, aunque por mucho que pase el tiempo sigue llamando la atención de sus seguidores por su tenacidad en los ejercicios de peso. De hecho, su última publicación ha visibilizado el notable volumen que están alcanzando sus brazos.

El actor ha compartido en sus stories de Instagram uno de sus ejercicios rutinarios para ejercitar sus brazos al máximo. Así vemos como Miguel realizaba con esfuerzo un levantamiento de disco de 20 kilos, dónde se apreciaban unos gigantescos músculos con las venas marcadas. Frecuentemente aprovecha este espacio para presumir de la evolución de su cambio físico, además de para lanzar reflexiones personales en cuanto a su forma de gestionar la fama y demás problemas rutinarios.

El año pasado Miguel Herrán confesó en sus redes sociales como, a través de su experiencia deportiva, comprendió la importancia de conseguir tener fuerza por encima de la musculatura. Llegando a comentar en una de sus publicaciones: "Por lo tanto... me replanteo la estrategia. Deduzco, músculo no es igual a fuerza. Las pesas no pesan, las piedras sí. Si quiero un cuerpo "bonito" al gym y si quiero estar fuerte... al puto monte a levantar y arrastrar piedras".

El artista es uno de los rostros juveniles más populares de la ficción nacional, quién del día a la mañana descubrió la interpretación gracias a la oportunidad que recibió de Daniel Guzman. El conocido actor de 'Aquí no hay quien viva' debutó en la dirección con la película 'A cambio de nada', el primer papel de Herrán con el que consiguió ganarse el cariño del público y la industria, llegando a ser condecorado con el Goya a Mejor Actor Revelación en 2016. Este otoño le veremos junto a Javier Gutiérrez en la película 'Modelo 77'.

