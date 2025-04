Jason Isaacs manda un mensaje al nuevo Lucius Malfoy en la serie de Harry Potter: "Me olvidarán por mucho tiempo"

Jason Isaacs está viviendo un momento dulce tras el estreno de The White Lotus 3, en cuya temporada tiene gran protagonismo más allá de su impactante desnudo del que se hartó que le preguntaran.

A pesar de ser un actor que lleva 30 años en el mundo de la interpretación, muchos fans aún le recuerdan casi exclusivamente por su papel de Lucius Malfoy en las películas de Harry Potter.

Por ello, durante una entrevista con el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, el intérprete de 61 años fue preguntado por la nueva serie de Harry Potter que adaptará las obras de J.K. Rowling.

Jason Isaacs como Lucius Malfoy en Harry Potter | Cordon Press

Recientemente se desvelaron los actores que darán vida a los profesores del primer año en Hogwarts, aunque aún falta mucho elenco por salir a la luz, incluido el de Lucius Malfoy. Sin embargo, Isaacs solo tiene buenos deseos para quien lo interprete.

"Tengo que decir que le sacaré el máximo provecho, porque el año que viene por estas fechas habrá otro Lucius Malfoy, y va a ser fantástico, y me olvidarán por mucho tiempo. Así que estoy saboreando cada aplauso que recibo", aseguró.

"No es que busque cumplidos ni más aplausos. Solo digo que están haciendo la serie de televisión y será genial. Y seré, igual que el actor de The White Lotus de la temporada pasada, la versión anterior de Lucius Malfoy, y me parece bien. He tenido una buena racha", añadió.