Jack Quaid admite ser una persona "tremendamente privilegiada" por ser un nepo baby y responde a Meg Ryan

Hollywood está repleto de nepo babies y cada vez son más los que no esconden sus raíces y abrazan este término, como recientemente hizo Maya Hawke. La lista de actores cuyos padres o familiares son personajes famosos es interminable y uno de ellos es Jack Quaid.

El protagonista de The Boys es hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan y ha visto como en los últimos años su fama ha crecido exponencialmente. El joven de 32 años comenzó su andadura en Los Juegos del Hambre, matando a Rue, aunque muchos no se acuerden. También ha aparecido en películas como La suerte de los Logan, Scream, Oppenheimer y lo hará en cuatro más, al menos, en el próximo año.

Jack Quaid en 'The Boys' | Amazon Studios

Por ello, hay muchos que le señalan por este privilegio y su madre salió en su defensa el año pasado en una entrevista con Glamour: "Todo eso de nepo baby es un desprecio total por su ética de trabajo, sus dones y lo sensible que es a la idea de su privilegio".

Ante estas palabras, Quaid le ha respondido en declaraciones a The Daily Beast: "Mi primer pensamiento fue que ella estaba siendo una madre. Estaba siendo una madre amorosa. Pero no creo que estuviera tratando de decir que yo no era un nepo baby. Creo que solo estaba tratando de decir que, en su opinión, eso socava mi talento. Y no creo que eso socave mi talento".

"Sé que trabajo duro y sé que he escuchado un No mucho más que Sí. Pero también sé que es increíblemente difícil entrar en esta industria y me fue más fácil hacerlo que a la mayoría. Ambas cosas pueden ser ciertas. Así que no, no creo que ella estuviera tratando de decir que yo no era una persona privilegiada. Ella lo sabe. Creo que estaba siendo una madre", continuó.

Al final, el actor se mostró muy comprensivo y consciente de su posición: "Me inclino a estar de acuerdo. Soy una persona tremendamente privilegiada, pude conseguir representación bastante pronto, y eso es más de la mitad de la batalla. Sabía que la puerta estaba abierta para mí en muchos sentidos en los que no está abierta para muchos actores".

"He tratado de trabajar tan duro como he podido para demostrar que merezco cruzar esa puerta", opinó el actor.