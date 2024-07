El hijo de Rob Lowe dice que trabajar con su padre fue una "idea terrible" y que le afectó a la salud mental: "Tuve una crisis nerviosa"

Trabajar con tu padre no siempre es fácil, ya que puedes sentir una presión extra y sentirte intimidado. Así, John Owen Lowe, hijo de Rob Lowe, ha compartido su experiencia tras trabajar con el actor en varios proyectos.

El joven de 29 años trabajó por primera vez con su padre en The Grinder, serie que protagonizó Rob. Más tarde, fue guionista 9-1-1: Lone Star, y ahora, el dúo ha creado y protagonizado Inestable, la comedia de Netflix que estrenará su temporada 2 este verano. Sin duda, una relación muy fuerte que forjaron cuando la estrella de 60 años ayudó a su hijo con sus adicciones.

Sin embargo, no fue fácil para John Owen según ha contado a Andy Cohen en SiriusXM. El intérprete reconoció que hubo momentos complicados durante estas colaboraciones y señaló que a veces "me volvía loco" al escribir guiones para el personaje de su padre en 9-1-1.

De hecho, la idea de Inestable surgió "porque me estaba volviendo loco trabajando cerca de él, y pensamos que era una historia muy divertida".

John Owen Lowe y Rob Lowe | Cordon Press

"Me gusta hacerle pasar un mal rato a mi padre. Y a la gente le pareció divertido, lo cual me sorprendió. Así que me acerqué a él y le dije: Oye, ¿estarías dispuesto a dejar que me burle de ti frente a todo el país en la televisión?", reveló, tras lo que su padre le respondió que "nada me gustaría más".

Pero el hijo del mítico actor del Brat Pack explicó que volver a trabajar con su padre en esta comedia fue "una idea terrible en lo que respecta a mi salud mental".

"A las dos semanas de empezar a rodar la primera temporada tuve una auténtica crisis nerviosa", recordó. "Salí del set, entré en mi caravana y pensé: Mierda. Estaba intentando convertirme en mi propia persona y distanciarme de él, y ahora soy su coprotagonista", añadió.

Rob Lowe y su hijo John Owen en la serie de Netflix, Inestable | Cordon Press

"Mi cara está junto a la suya en un poster y estaré haciendo prensa con él. Recuerdo llamar a mis representantes. Eso fue lo primero", detalló aunque estos le dijeron que "se relajara". Según ha relatado, le ayudaron a encontrar "una perspectiva saludable en la que debes sentirte agradecido de poder hacer esto por una serie de razones".

"En concreto, mi padre no estará aquí para siempre. Será maravilloso que compartamos esto juntos y, además, es difícil trabajar en la industria del entretenimiento", siguió, a lo que el presentador le señaló que la experiencia "será extrañamente terapéutica para ti", algo de lo que se mostró de acuerdo el actor.