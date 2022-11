Gaten Matarazzo revela que su sueño es interpretar ESE papel en 'Star Wars': "Llevo practicando un tiempo"

Gaten Matarazzo, en el papel de Dustin Henderson en 'Stranger Things', nos ha robado el corazón. Su simpatía, su forma tan peculiar de hablar y su valentía traspasaban la pantalla, pero al parecer el joven de 20 años tiene sueños que van más allá de la serie y también de Netflix..

Tras lanzarse al estrellato gracias al universo de los hermanos Duffer, Gaten sigue soñando con la industria del cine y tiene claro qué papel le gustaría interpretar y en qué franquicia le gustaría participar.

En una reciente aparición pública en el programa 'Live with Kelly and Ryan' ha explicado que 'Star Wars', el universo inmortal de Lucasfilm, siempre ha sido su principal referencia cinematográfica y que es la razón por la que empezó a sentir el gusanillo por la interpretación.

Así, Gaten dejaba caer un simpático "si quisieran llamarme, estoy justo aquí" que hacía estallar a todos en carcajadas. Eso sí, como quien dice, 'entre broma y broma, la verdad asoma' y parece que Gaten se ha tomado en serio la pregunta.

"No quiero tener que hacer ejercicio, solo querría ser la voz en off, que además llevo practicando un tiempo", confesaba entre risas. Y es que el joven actor dice que las espadas láser no son precisamente lo que más le atrae de la saga, sino la narración.

Ante esto, la presentadora, Kelly Ripa, le comentó que quizás podría ser uno de esos personajes que siempre lleva túnica y esta idea le pareció gustar a Gaten. Eso sí, aclaró que, en tal caso, sería un caballero Jedi de esos que solo se dedican a meditar en una esquina.

...

Seguro que te interesa:

Gaten Matarazzo ('Stranger Things') revela cuál es el papel de sus sueños: 'Llevo practicando un tiempo'