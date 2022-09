El estado de salud de la reina Isabel II de Inglaterra desata los memes sobre 'The Crown'

Los médicos al cuidado de la reina Isabel II de Inglaterra han expresado su preocupación por el estado de salud de la monarca, que se encuentra bajo supervisión médica en el castillo de Balmoral, al que están llegando numerosos miembros de la Familia Real.

El comunicado del Palacio de Buckingham también ha añadido que la reina "está cómoda", aunque reconocían que su evaluación había preocupado a los sanitarios.

Su hijo el príncipe Carlos y su nieto el príncipe Guillermo son de los que se encuentran acudiendo o ya en la residencia de verano donde se encontraba la reina.

Durante este tiempo de confusión y preocupación para los ciudadanos de Reino Unido, el mundo se ha volcado en mostrar su apoyo ante su preocupante salud, aunque también ha habido cabida para el humor y comentarios sobre la famosa serie de la Familia Real, 'The Crown'. La temporada 5, que acababa de anunciar su estreno el 15 de noviembre, abarcará la época de los 90 y la actriz Olivia Colman pasa el testigo a Imelda Staunton, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Twitter se ha llenado de comentarios sobre la serie y los paralelismos con la vida real, y lo que puede significar para la ficción el posible fallecimiento de la monarca. Estas son algunas de las reacciones.

"Los escritores de The Crown cada que sale una noticia así", comentan con un vídeo frenético.

"Última temporada de 'The Crown'", se lamentaba otro.

"Los encargados del vestuario de The Crown anotando todo".

"No pensé que llegaría el día que veríamos a Carlos coronado. Parece que la situación de la Reina es seria. Me quedaré con la duda de qué pensaba de The Crown.. Uno puede tener diversas opiniones sobre la corona británica pero nadie puede poner en duda la fortaleza de su reina".

"Los guionistas de 'The Crown' ahorita".

"La pregunta es, si la reina 'm...', ¿retrasarán la temporada 5 de 'The Crown' o qué?".

"¿Estaremos asistiendo ya a la season finale de #TheCrown?".

"No sé vosotros, pero esto parece la perfecta 'última foto conocida'. Fondo perfecto para fundirse a gris mientras mientras salen los títulos de crédito de la temporada 7 de 'The Crown'.