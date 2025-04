El compositor de The White Lotus destapa sus "peleas" con el creador Mike White y asegura que no volverá

Cristóbal Tapia de Veer es el compositor responsable de las canciones de la cabecera de The White Lotus desde la temporada 1. Pero la tercera será su última aportación.

Y al parecer la razón son diferencias creativas con el responsable de la serie, Mike White.

Así lo ha contado al New York Times, y la gota de colmó el vaso tiene que ver con la controversia que se generó cuando los fans descubrieron que la canción de la temporada 3 había cambiado. El tema de las temporadas 1 y 2 (el mismo con variaciones) se había convertido en un emblema de la serie pero en la tercera muchos se llevaron la sorpresa de que era diferente.

"Le escribí al productor y le dije que estaría genial, en algún momento, darle a los fans la versión larga con los 'ooh-loo-loo-loos', porque la gente explotará si descubren que sí que los tenía al final. Y él pensó que era buena idea. Pero Mike lo paró todo, no estaba muy feliz con eso", cuenta, y es que al parecer la canción completa sí volvía a recuperar los elementos característicos de la cabecera antigua, pero en un fragmento que se quedó fuera de la versión de los créditos.

"Quiero decir, en ese punto ya habíamos tenido nuestra última pelea para siempre, creo. Así que ya simplemente estaba diciendo que no a todo", añade.

"Hace unos meses que le conté al equipo que no iba a volver, que me iba. No se lo dije a Mike por varias razones, quería decírselo justo al final buscando el shock o lo que sea. Pero se lo dije a todo el equipo editorial y al productor y editor musical y todo eso, pero sin pensar que se lo dirían. En algún momento se enteró", reconoce.

Y termina comparando la dinámica en la serie con la de la historia de La cage aux folles.

"Sabes que está Albin, que es como la estrella, y luego Renato, el productor que siempre está encargándose de que Albin no pierda la cabeza por algo, porque Albin es la diva y Renato el tipo intentando que todo funcione. Para mí, la serie era mucho como eso", dice Tapia, que no se deja nada en el tintero.