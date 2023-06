Chris Pratt y Emily VanCamp, devastados tras la muerte de Treat Williams, su compañero en 'Everwood'

Treat Williams, el actor conocido por interpretar al doctor Andy Brown en 'Everwood', ha muerto a los 71 años víctima de un accidente de moto. Al parecer, un coche le cortó el paso cuando se disponía a girar lo que provocó que ambos colisionaran.

Es el tercer actor de la aclamada serie emitida entre 2002 y 2006 que ha fallecido recientemente, seguido de Anne Heche y John Beasley.

Treat Williams | Getty

En su larga trayectoria como actor realizó, además de la serie 'Everwood', grandes títulos como 'Hair', 'Chicago Fire', 'Erase una vez en América' y 'El príncipe de la ciudad'. En estos proyectos Williams coincidió con varias estrellas de Hollywood como Gregory Smith, James Woods, Chris Pratt, Wendell Pierce y la querida Emily VanCamp con quien coincidió en varias ocasiones, la primera vez en el rodaje de 'Everwood' y posteriormente en el telefilm 'Beyond the Chalkboard', por lo que la actriz ha sido una de las primeras en despedirse públicamente del actor.

"Todas la veces que hemos trabajado juntos han sido maravillosas y siempre estaba emocionada por la próxima vez. Mando todo mi amor a la familia, Treat. Vuela alto, amigo mío", ha escrito en una publicación de Instagram junto a una foto del actor.

Chris Pratt, quien también coincidió con los fallecidos Williams y Beasly en 'Everwood' interpretando a Bright Abbott, ha recordado a ambos en una fotografía donde ha comentado: "Es una temporada increíblemente triste para el reparto y el equipo de 'Everwood'. Aún estamos recuperándonos de la pérdida de John Beasly y ayer perdimos a Treat Williams también. Ambos eran actores excepcionales, maravillosos maridos, padres y amigos. Los echaremos tremendamente de menos. He aprendido mucho trabajando con cada uno de ellos. La familia de Beasly y de Williams estarán en las oraciones de mi familia. Quizá nos volvamos a ver caballeros. Dios os bendiga".

"Abrazad a vuestros amados. Contactad con la persona en la que hayáis pensado. Abrazaos el uno al otro. Y si estáis buscando alguna película que ver esta semana, echadle un vistazo a 'El príncipe de la ciudad', 'Hair' o 'Cosas que hacer en Denver cuando estás muerto', y podéis ver a John en 'El Apóstol', 'Walking Tall' y 'Rudy'", ha añadido.

Con la cinta 'El príncipe de la ciudad' dirigida por Sidney Lumet, Williams emocionó e influyó al creador de la mítica serie 'The Wire', David Simon, quien también ha querido dedicar unas palabras al actor: "'El príncipe de la ciudad' fue la única película que me hizo creer que alguien más sabía la verdad sobre la guerra contra las drogas. Me sentí muy agradecido cuando Treat Williams firmó para hacer nuestra propia crítica posterior al desastre. RIP a un actor legendario y un buen hombre".

Otro integrante del equipo de 'The Wire', el actor Wendell Pierce también se ha despedido de Williams recordando cuando coincidieron juntos trabajando: "Un hombre apasionado y creativo. En poco tiempo se convirtió en mi amigo y su espíritu aventurero era contagioso. Solo trabajamos juntos en una película, pero a lo largo de los años mantuvimos el contacto. Amable y generoso con sus consejos y su apoyo".

En 'Érase una vez en América' de Sergio Leone, el famoso actor James Woods colaboró con Treat y ha recordado emocionado el rodaje en su cuenta de Twitter: "Pasamos meses en Roma rodando 'Érase una vez en América'. Fue un rodaje largo y solitario, pero su sentido del humor fue una bendición. Le quería mucho y estoy desolado por su pérdida".