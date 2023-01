Las cejas con vida propia de Emilia Clarke dejan en shock a sus fans tras verla en su última entrevista

Emilia Clarke se convirtió en una de las actrices más famosas del mundo tras conocerla como Daenerys Targaryen en 'Juego de Tronos' en el año 2011. La actriz conquistó a todos los seguidores de la ficción sobre Poniente con su magistral actuación a lo largo de las 8 temporadas que duró la serie.

Ahora, el universo que creó George R.R. Martin ha seguido expandiéndose tras el estreno en 2022 del spin-off de 'Juego de Tronos', 'La Casa del Dragón', donde se centra en la familia Targaryen 200 años antes de los acontecimientos que conocimos en la primera serie y durante el esplendor de la casa de los dragones.

Así, como puedes ver en el vídeo de arriba, Emilia Clarke ha revelado en una entrevista a 'Variety' que "no puede" ver 'La Casa del Dragón'. Pero más allá de sus declaraciones sobre la serie ha habido algo que ha robado completamente el protagonismo de la entrevista. Y, no es otra cosa que las cejas de la actriz.

Emilia se caracteriza por ser una persona con mucha expresión facial y mientras hablaba a 'Variety' los movimientos de sus cejas han enloquecido a los fans. Muchos son los comentarios que han dejado en la publicación de Twitter donde dicen algunos:

"Las expresiones de Emilia eran tan fuertes que sus cejas estaban literalmente orquestadas". "Debe haber sido muy difícil controlar sus cejas en GoT". "Solo estoy aquí por el contenido de cejas de calidad". "Me encanta como expresa todo con sus cejas. Sus cejas son un tesoro". "Ella es tan mona. Y sus cejas muy EXPRESIVAS. Nunca me había dado cuenta antes", son algunos de los comentarios que han dejado.