La Casa del Dragón y sus nuevos jinetes: ¿Qué parentesco tienen Hugh el Martillo y Ulf el Blanco con Rhaenyra Targaryen?

Con la muerte de Rhaenys y Meleys, y con Daemon en Harrenhal, la situación se ha tornado crítica para la reina Rhaenyra Targaryen, quien se enfrenta a una creciente desventaja frente a su hermanastro Aemond y su temible dragón Vhagar.

Este artículo contiene SPOILERS del 2x07 de La Casa del Dragón, así que si no has visto el episodio será mejor que no sigas leyendo.

La necesidad de reforzar sus filas con más dragones se ha vuelto urgente. La reina, consciente de la existencia de descendientes bastardos de antiguos Targaryen, conocidos como "semillas de dragón", decide hacer un llamamiento para que vayan a Rocadragón a intentar reclamar alguno de los dragones sin jinete.

Harry Collett y Emma D'Arcy como Jacearys y Rhaenyra en el 2x05 de La Casa del Dragón | Max

En este episodio, Rhaenyra pone en marcha su plan y consigue incorporar tres nuevos jinetes bastardos a sus filas: Ulf el Blanco, Hugh el Martillo y Addam de Hull

Ulf el Blanco

Ulf, apodado como El Blanco por el color característico de su pelo, ha presumido en episodios anteriores de ser el hijo bastardo del Rey Baelon I, hermano del Rey Viserys y Daemon y tío de Rhaenyra. Ahora, se ha aliado con el bando negro de su sobrina, como el nuevo jinete del dragón Silverwing.

Ulf el Blanco en La Casa del Dragón | Max

Hugh el Martillo

Hugh, apodado como El Martillo por su destreza como herrero, revela en el episodio 7 que es el hijo bastardo de una Targaryen de pelo plateado que trabajaba en un burdel. Además de ser primo del Rey Viserys y Daemon. Con la descripción que ofrece el propio Hugh podemos deducir que es el hijo bastardo de Saera Targaryen, lo que lo convierte en el tío segundo de Rhaenyra. Hugh reclama al temible dragón Vermithor, el cual según cuenta Rhaenyra es el segundo más grande del mundo después de Vhagar.

Hugh el Martillo en La Casa del Dragón | Max

Addam de Hull

Addam de Hull es el hijo bastardo de Corlys Velaryon y hermano de Alyn de Hull. Originario de una familia modesta, Addam ha demostrado ser digno de montar a Seasmoke (Bruma), el antiguo dragón de Laenor Velaryon. Addam se ha mostrado fiel a Rhaenyra, arrodillándose ante ella y jurándole lealtad.

Addam de Hull y Seasmoke en el 2x06 de La Casa del Dragón | Max

Enfrentarse a Vhagar y a las fuerzas de Aegon II sigue siendo una tarea monumental, pero con estos nuevos jinetes, Rhaenyra equilibra las fuerzas con el bando verde, obteniendo una oportunidad renovada de reclamar el Trono de Hierro.