Caleb McLaughlin explota contra el racismo que sufre por el ser el "menos favorito" de 'Stranger Things'

'Stranger Things' comenzó su andadura en 2016, y desde entonces, el joven elenco que protagoniza la serie, encabezado por Millie Bobby Brown, ha crecido junto a sus seguidores, que han podido verles atravesando los grandes cambios propios de su edad.

Uno de ellos ha sido, sin duda, Caleb McLaughlin, que el año pasado ya presumía de un atlético físico, mucho más mayor que cuando empezó 'Stranger Things', como puedes ver en el vídeo de arriba.

Y a pesar de ser uno de los actores que conforman la plantilla principal del elenco desde que comenzó la serie, a día de hoy dice no tener el mismo calor de los fans del que gozan el resto de sus compañeros de la pandilla de Hawkins.

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair en 'Stranger Things' | Netflix

Así lo ha expresado en la Heroes Comic Con de Bélgica, señalando el hecho de que ésta sea la primera convención de fans que protagoniza: "Mi primera Comic Con. Algunas personas no han apoyado mi personaje porque soy negro". El actor ha señalado así el poco reconocimiento que dice tener por su papel en la serie, como recoge el medio Just Jared: "¿Por qué soy el menos favorito de los fans? ¿Por qué tengo el menor número de seguidores? Estoy en la misma serie que el resto desde la temporada 1".

"Algunas personas me ha dicho: 'A mí no me gustaba tu personaje porque era borde con Eleven. Incluso a día de hoy sé que a otras personas no les gustaba Lucas porque era negro. A veces me sobrepasa sentir ese racismo, esa discriminación. A veces también es duro hablar de ello y comprenderlo, pero cuando era más joven, esto, sin duda, me afectó mucho", ha recordado el joven actor.

A pesar de la molestia que reconoce por haber sufrido ese desdén, solo por su color de piel, asegura que a día de hoy es algo que perdona y que tiene procesado: "Mis padres me decían: 'Es una triste verdad, pero esto es por ser el niño negro de la serie'... porque nací con esta preciosa piel no me quieren. Pero por eso, desde mi posición, quiero dar un mensaje de amor y positividad, para no devolver el odio a aquellas personas que me han odiado a mí".

