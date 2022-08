El rodaje de la tercera temporada de 'Los Bridgerton' está en pleno desarrollo, y poco a poco se van desvelando las primeras novedades sobre el futuro de la serie.

Una de las modificaciones más sonadas viene relacionada con el cambio de actriz para el personaje de Francesca. A partir de ahora será interpretada por Hannah Dodd en la nueva tanda de episodios, tras la insperada salida de Ruby Stokes de la producción para protagonizar la adaptación de la novela 'Lockwodd and Co', también para Netflix.

Dodd ha hecho por primera vez declaraciones desde que se conociera su fichaje en una entrevista para TV Line. "Estoy tan emocionada. Todos han sido tan encantadores. Solo quiero hacer un buen trabajo", expresaba la actriz, que ya ha comenzado el rodaje. Puedes ver su primer vistazo junto a los demás calentando motores en el set en el vídeo de arriba.

La intérprete ha confesado ser una fiel seguidora de la serie. Afirma que actualmente está atrapada por la historia de amor entre Colin y Penelope que está aconteciendo en la serie, y no puede esperar a ver cómo continuará su historia esta nueva temporada. Además, ha realizado un exhaustivo estudio de las novelas de Julia Quinn, en concreto de la sexta novela donde se relata la historia de amor de su personaje.

"No sabía en qué me había metido, pero necesitaba leer eso lo antes posible. Es un libro tan hermoso y ella es un personaje tan hermoso. Realmente no puedo creer que pueda interpretarla", comentó.

Sobre la personalidad de su personaje en cuestión ha mencionado que es un misterio dentro de su propia familia, caracterizándose por ser bastante extrovertido. "A pesar de su naturaleza reservada, lleva bien lo de tratar asuntos sociales, fortalecida por un ingenio seco y un pragmatismo que confunde a la gente voluble, llamando la atención cuando menos lo desea".

¿Dónde hemos visto a Hannah Dodd?

La intérprete es un rostro familiar de la plataforma de Netflix. Recientemente pudimos verla en la miniserie 'Anatomía de un escándalo', siendo la versión joven del personaje de Sienna Miller. Y forma parte del reparto de la secuela de 'Enola Holmes', película que volverá a estar protagonizada por la estrella de 'Stranger Things', Millie Bobby Brown.

También tuvo una pequeña aparición en 'Eternals 'de Marvel, compartiendo por otro lado pantalla con la también actriz del UCM, Florence Pugh, en la película 'Peleando con la familia'. Pequeños pasos pero firmes en su filmografía que esta a punto de lanzarse al estrellato, gracias a la visibilidad que le dará su trabajo en 'Los Bridgerton'.

Seguro que te interesa:

'Los Bridgerton': Todo lo que se sabe sobre la tercera temporada