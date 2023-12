Akif Atakul, el personaje con más y mejor suerte de Hermanos que provoca sentimientos encontrados

A Akif Atakul, personaje brillantemente interpretado por un magistral Celil Nalçakan en Hermanos, hay momentos en los que lo odiamos profundamente. En otros nos sorprende con la reacción más insospechada e inesperada. A veces es capaz de arrancarnos la más sonora carcajada. E incluso en ocasiones puntuales hasta le hemos aplaudido.

Sin embargo, si tuviéramos que definirlo con una única palabra sería suerte. Pase lo que pase, Akif Atakul siempre cae de pie. Siempre se sale con la suya. Siempre evita el desastre. Siempre esquiva con arte, salero y bastante zalamería todas las vicisitudes a las que se enfrenta.

Los vídeos perdidos

La primera pista de que Akif era un personaje con suerte la tuvimos justo el día que lo conocimos. Tuvo un grave accidente de tráfico con la madre de los hermanos Eren, pero mientras que ella fallecía, él salió por su propio pie y prácticamente ileso.

Durante un momento su buena fortuna pareció abandonarle y no pudo evitar que Veli Eren cayese al vacío mientras forcejeaban. Y, encima, había una prueba gráfica de esa tragedia. Sin embargo, su infortunio duró poco tiempo. Con su habitual habilidad para salirse con la suya, consiguió evitar que el vídeo fuese visto por quien no debía. Es más, a día de hoy ese vídeo sigue esperando agazapado en un móvil olvidado en algún cajón.

Pero no es ese el único vídeo que permanece oculto. La grabación de los instantes posteriores al accidente de Kadir también ha ido dado tumbos de un lado a otro, pero sorprendentemente sigue sin ver la luz.

Sin duda, Akif parece tener un pacto con las empresas de telecomunicaciones para evitar una y mil veces que vídeos comprometidos sobre sus actos se conviertan en virales.

La rentabilidad como principio vital

Akif también ha tenido algún que otro mal momento y su trayectoria profesional es un buen ejemplo. Consiguió un gran éxito al hacerse con el control total de su empresa, tras estafar a Suzan y dejarla literalmente en la calle, pero, a veces, el karma también encuentra a un personaje tan escurridizo y él mismo terminó en la quiebra.

Eso sí, lo que para cualquiera hubiera sido una tragedia lacrimógena, en el caso de Akif resultó ser una de las tramas más divertidas e interesantes de toda la serie. ¿Alguien ha olvidado su cara desencajada cuando le dijeron que el barco en el que había invertido todos sus fondos se había ido a pique? ¿Alguien ha olvidado el debut de Nebahat y Ayla como empresarias? Y, sobre todo, ¿alguien ha olvidado a Akif viviendo en algo parecido a una tienda de campaña en el solar en el que había puesto todas sus esperanzas?

Lo lógico hubiera sido que a todos se nos encogiera un poquito el corazón al ver a Akif vagar sin una lira en su bolsillo, pero, sin embargo, nuestras emociones fueron otras muy distintas. Nos daba cierta paz comprobar como el todopoderoso y soberbio Akif no tenía ni un gallinero en el que refugiarse después de todo el mal que había causado.Y, al mismo tiempo, no podíamos evitar reírnos ante la actitud de un Akif que siempre parece vivir en una realidad paralela donde él siempre es el protagonista.

Pero esos momentos fueron solo un breve paréntesis porque Akif se reconcilió con su buena amiga la suerte y, aunque ya no es el millonario que fue, encontró un trabajo en el que puede hacer casi lo que le da la gana. Pocos hombres pueden encontrar amparo y protección bajo el ala de su ex mujer después de un divorcio tormentoso.

Entre una tormenta y un huracán

Porque Akif también es un hombre con suerte en el amor. Dos mujeres llevan toda la serie disputándose su atención y su amor. Con Nebahat estuvo casado, se divorció y ahora, que está casado con otra, vuelven a flirtear como si fueran unos adolescentes. Suzan fue su amante, después fue su enemiga, terminaron casándose y ahora están al borde del divorcio.

Dicho así parece tan complejo como, de hecho, es porque ¿alguien logra entender por qué dos mujeres hechas y derechas como Nebahat y Suzan pueden estar tan obnubiladas por un sinvergüenza como Akif?

Nebahat, Akif y Suzan en Hermanos | Antena 3

En algunos momentos dudamos de la inteligencia de ellas. Era imposible que no se dieran cuenta de los engaños de él. Era imposible que las dos creyeran sin ápice de duda todo lo que él les contaba. Después vimos que eran mujeres inteligentes porque en sus trabajos saben manejarse y nuestras dudas aumentaron aún más.

¿Por qué siempre lo creen? ¿Por qué siempre lo perdonan? ¿Por qué las dos siguen peleándose por ser la señora Atakul?

Pero, al margen de la actitud incomprensible de ellas, lo que es incuestionable es que Akif como galán ha sido todo un descubrimiento. Cada secuencia con Nebahat y Suzan es una prueba de que Akif tiene un don incuestionable. Por muy evidente y desventajosa que sea la situación, Akif tiene una agilidad mental capaz de darle la vuelta por completo a la situación y hacer creer todo lo contrario a la realidad. Mientras nosotros nos preparamos para ver el desastre al que se enfrenta, Akif ya ha ideado una estrategia, la ha puesto en marcha y, encima, le ha salido bien.

Ahora mismo parece que ellas han reaccionado. Parece que se les ha agotado la paciencia y están hartas de ser dos juguetes, pero la experiencia nos dice que Akif Atakul siempre llama dos veces a la puerta y que siempre consigue que se la abran.

Muchas sombras y algunas luces

Además de que la suerte haya sido su más fiel compañera a lo largo de todo este tiempo, el personaje que interpreta Celil Nalçakan es tan intenso como interesante.

Durante mucho tiempo fue el villano oficial de la serie por sus continuos tejemanejes, pero, en medio de toda esa oscuridad, ha habido destellos de luz que no podemos pasar por alto.

Dejó huérfanos a los Eren, pero les dio una beca para que estudiaran en un buen colegio y, a su manera, han sido muchos los malos momentos en los que les ha tendido la mano. Tampoco es culpa de Akif que Emel tenga tendencia a la piromanía con el dinero.

Con Sengül también ha tenido sus más y sus menos dada la habilidad de ambos para meterse en líos y su coincidencia absoluta en el amor por el dinero, pero justo es reconocer que Akif también ha ayudado a la matriarca de los Eren en algunos momentos.

Y, por supuesto, no podemos pasar por alto su relación con Tolga, su mayor y principal fan. Akif fue un gran ídolo cuando guiaba al muchacho por el mal camino, pero también ha sido la mano que lo ha acompañado en su salida del lado oscuro. Akif lo protegió de su padre y también intentó ayudar a Zhera.

Es complicado decir si algunos buenos gestos pueden compensar muchas malas acciones. El karma y los guionistas serán quienes determinen el devenir de los acontecimientos en la vida de Akif.

Habrá que ver si el huracán rubio o la tormenta morena le perdonan o si aparece en su vida una ciclogénesis pelirroja. Habrá que ver si los Eren descubren el papel que jugó en el inicio de sus desgracias. Habrá que ver si remonta su situación financiera o si se convierte en inquilino del gallinero Eren o el hostal Tolga.

Lo que sí ha estado y sigue estando claro es que los espectadores hemos tenido mucha suerte de cruzarnos con un personaje que llena por completo la pantalla y que logra que estemos permanentemente atentos a sus gestos, sus palabras y sus acciones porque Akif Atakul es capaz de sorprendernos, emocionarnos, cabrearnos y divertirnos en una única escena. Y eso es algo que solo pueden hacer grandes personajes interpretados por grandes actores como Akif Atakul y Celil Nalçakan.