El actor de 'The Bear' al que le "asusta actuar" y es un chef en la vida real

La irrupción de 'The Bear' en la escena televisiva fue toda una sorpresa para los amantes de las series. La producción de FX que emite Disney+ se ha convertido en una de las mejor valoradas a pesar de sólo contar con una temporada. La segunda entrega se estrena el próximo 16 de agosto en España.

La trama gira alrededor de un restaurante de barrio de clase media de Chicago que queda en manos de un prestigioso chef de alta cocina como herencia tras la muerte de su hermano. El día a día por sacar adelante este negocio es una odisea frenética para sus empleados y un quebradero de cabeza para su protagonista, Jeremy Allen White, quien ganó el Globo de Oro a mejor actor por este papel.

A su lado están Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce o Liza Colón-Zayas, todas unas revelaciones. Aunque ha habido un intérprete en concreto que ha sido un descubrimiento, pues este ha sido su primera experiencia como actor.

Se trata de Matty Matheson, que encarna a Neil Fak, el 'chapuzas' del local, que no abandona casi nunca.

Neil Fak en 'The bear' | Disney+

En una entrevista con Variety, el intérprete ha asegurado que actuar le "asusta muchísimo" y le parece muy "estresante": "Es realmente difícil. Es mucho trabajo duro. Pasé horas tratando de recordar cuatro líneas de diálogo".

Y es que, tal y como ha recordado, es originalmente chef de profesión, administrando restaurantes como Cà Phê Rang, Prime Seafood Palace, Rizzo's House of Parm y Fonda Balam, además de tener varios programas de cocina como 'Munchies', 'Dead Set on Life' y 'It's Suppertime', 'Cookin Somethin W/ Matty Matheson' y 'Stupid F*cking Cooking Show'.

Tal es su experiencia, que ayudó a hacer los menús que salen en la serie con ayuda de los productores.