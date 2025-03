Abre sus puertas The Friends Experience, la exposición de la serie en Madrid que enamorará a los fans

The Friends Experience: The One in Madrid, la experiencia fan oficial de la emblemática serie de televisión Friends, ha llegado por primera vez a España, abriendo sus puertas en Madrid. Desde ya y hasta el próximo 29 de junio, se podrá visitar en el Pabellón 14.1 de IFEMA.

La exposición inmersiva acercará a los fans a su serie y personajes favoritos a través de decorados recreados a escala real llenos de nostalgia, escenarios icónicos, disfraces y una gran variedad de objetos de atrezzo y recuerdos. Los asistentes podrán revivir momentos inolvidables, como posar detrás de la famosa puerta morada de Rachel y Mónica, relajarse en los sillones reclinables de Chandler y Joey, descansar en el legendario sofá naranja o pasar por la famosa cafetería de la serie, Central Perk.

Entre los aspectos más destacados de esta exposición se encuentra su enfoque único, que permite a los visitantes explorar diversos aspectos de la serie, como el vestuario, la decoración y otros detalles que enriquecen esta experiencia única. Además de la reproducción de los icónicos decorados y la oportunidad de hacerse fotografías, los visitantes también tendrán la oportunidad de visitar una tienda de regalos temática con productos exclusivos que solo se pueden encontrar en The Friends Experience.

Más de 3 mil metros de exposición alojan las salas inmersivas que sumergirán a los fans en el universo de Friends, sintiendo que son parte del grupo de amigos.

Creada por Warner Bros. Discovery, Original X Productions y Warner Bros. Television Group, y operada por la empresa londinense The Luna Entertainment Group, The Friends Experience: The One in Madrid desembarca en la capital española de la mano del promotor local Proactiv Entertainment.