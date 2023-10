7 series completas que han tenido una segunda vida y ahora lo petan en streaming

La serie que todo el mundo ha visto este verano en Netflix no ha sido uno de sus estrenos. Ni siquiera ha sido una serie nueva. Tampoco una con una premisa sorprendente. La sorpresa la ha dado una ficción con nueve temporadas a sus espaldas que finalizó hace cuatro años. Pero por alguna razón que nadie alcanza a definir del todo, Suits se ha convertido en el fenómeno estival de EEUU (no tanto aquí), en un momento de sequía de novedades propiciado por la huelga de guionistas (que, por fin, ha terminado) que ha dejado espacio y tiempo para revisar historias pasadas.

Tanto es así que ahora son noticia anécdotas pasadas sobre la serie, detalles sobre Meghan Markle (porque sí, la duquesa de Sussex era parte del cast mientras estaba conociendo al príncipe Harry) e incluso hay rumores de que quieren "revivir" la serie con un posible spin-off o reboot.

Lo llamativo es que al público no le ha dado por un sesudo thriller de seis entregas, sino por una serie sencilla, larga y clásica. A diferencia de cuando Breaking Bad tuvo una segunda vida en plataformas (puede que muchos no se acuerden, pero los primeros pasos de la serie de Walter White no fueron triunfales y estuvo incluso en la cuerda floja antes de convertirse en el hit que todos recordamos), Suits no era ninguna joya reivindicada por la crítica ni una ficción con Emmys y Globos de Oro en sus estanterías. Sí es, en cambio, una serie entretenida de ver y con muchos episodios esperando a quien se quiera sumar a ella ahora. Su caso, sin embargo, no es único. Repasamos otras series que han tenido una segunda vida más allá de su pase de estreno gracias a las plataformas.

Las Chicas Gilmore

Melissa McCarthy y Lauren Graham en 'Las chicas Gilmore' | The WB

Si quieres ver una serie amable y confortable, pero que no sea boba, con personajes interesantes y diálogos rápidos, Las Chicas Gilmore es siempre una apuesta segura y sus siete temporadas dan para mucho. Y, aunque no sea lo mismo, después puedes ver Las 4 Estaciones de Las Chicas Gilmore, aquellos especiales que produjo Netflix nueve años después del final original. Hubo mucha división de opiniones respecto a este comeback, estáis avisados.

Anatomía de Grey

Sandra Oh, Ellen Pompeo y Katherine Heigl: Cristina, Meredith e Izzie en 'Anatomía de Grey' | Cordon Press

Que Anatomía de Grey es una de las series más exitosas de las últimas décadas es incuestionable, pero lo cierto es que a lo largo de su extensa carrera (lleva 19 temporadas a sus espaldas y sigue incombustible) ha tenido altos y bajos. Comenzó como un drama de prestigio, aunque la percepción de su calidad fue decayendo y pasando a verse como una serie popular. La audiencia también fue resintiéndose, hasta que las plataformas le dieron una segunda vida. En 2007, un jefazo de ABC celebraba que cada mes 200.000 usuarios de Netflix veían el primer capítulo de la serie, consiguiendo así renovar su base de fans. Esa puede ser una de las razones para que siga siendo de lo más visto de la tele lineal americana.

The Office

Pam y Jim en 'The Office' | NBC

Con las comedias de larga duración pasa una cosa curiosa: son un género por el que apuestan mucho más las cadenas en abierto norteamericanas que las plataformas, que prefieren ficciones de pocos episodios, pero luego son de lo más visto en el streaming. Casos para ejemplificar esto hay muchos: Friends, The Big Bang Theory, Seinfeld y, por supuesto, The Office. Nunca es tarde para sumarse al equipo de Michael Scott o para seguir el idilio de Jim y Pam.

Gossip Girl

'Gossip Girl' | CW

Aunque en el aspecto tecnológico se haya quedado muy desfasada (recordemos ese primer episodio en el que Serena llegaba a la estación de Nueva York y le hacían una foto con un móvil del pleistoceno), las tramas de Gossip Girl no caducan. A fin de cuentas es la máxima expresión del culebrón adolescente, con sus amoríos, engaños, venganzas y secretos. La serie de The CW se convirtió en el título teen de referencia y no ha parado de sumar adeptos. Tanto que tuvo un reboot con una nueva generación, pero no funcionó igual de bien.

Vikingos

Lagherta y Ragnar en 'Vikingos' | History Channel

Si Juego de Tronos no hubiese existido, Vikingos sería la serie de referencia en cuanto épicas gestas, batallas, espadas, caballos y barcos. Le faltaban dragones, sí, pero hacía gala de un alto rigor histórico (aunque se tome alguna que otra licencia, como toda ficción) y tenía personajes muy carismáticos como Ragnar o Lagertga. Lo curioso es que supo reponerse a la marcha de su protagonista y encontró a actores suficientemente carismáticos para dar vida a sus hijos y retomar el testigo. Netflix vio el filón y encargó un spin-off, Vikingos: Valhalla.

Manifest

'Manifest' | Netflix

La ciencia ficción suele tener un handicap en televisión: sus premisas poderosas y originales atraen al público en masa al comienzo de la serie, pero si la trama es muy serializada y se introducen elementos que puedan confundir al espectador, al final hay mucha gente que se va bajando del barco paulatinamente. Esto lo saben títulos como Fringe, que durante años luchó por su renovación, o Perdidos, que empezó fortísimo y a partir de la cuarta temporada ya iba hacia abajo. Estas dos han tenido luego buenos datos en plataformas, como también le ha pasado Manifest, de NBC, que llegó a ser cancelada y luego rescatada por Netflix cuando todo el mundo se enganchó a ella bajo demanda al maratonear sus capítulos.

Y, por supuesto, Aquí No Hay Quien Viva

Actores 'Aquí no hay quien viva' | Antena 3

Nadie puede poner en tela de juicio que Aquí No Hay Quien Viva es una de las comedias más divertidas que se han hecho en España y prueba de ello es que 20 años después de su estreno la gente sigue disfrutándola tanto en las reposiciones de Neox como con sus capítulos en atresplayer. Y, por supuesto, sigue siendo una fuente inagotable de frases y memes. ¡Y punto en boca!