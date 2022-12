'Veep' destrona a 'Modern Family'

'Veep' ha logrado lo que parecía imposible ya: arrebatar el trono de mejor comedia a 'Modern Family'. La serie de HBO protagonizada por Julia Louis-Dreyfus se ha alzado como vencedora en la categoría de comedia, con cuatro de los cinco premios a los que estaba nominada, entre ellos el de mejor guión de comedia.



La serie de HBO se ha hecho con el principal, el de mejor comedia, que llevaba recogiendo cinco años consecutivos la comedia de ABC. Pero no solo ha logrado detronarla, sino que ninguno de los actores de 'Modern Family' ha subido a recoger un Emmy en las categorías de mejores actores secundarios.



Tony Hale ha vuelto a subir a recoger el galardón por segundo año consecutivo como mejor actor de reparto en comedia por su papel en 'Veep'. En esa misma categoría, pero en femenino, se ha vuelto a repetir la ganadora del año pasado: Allison Janney por su papel en 'Mom'.



Jeffrey Tambor ha recogido uno de los dos premios de 'Transparent' como mejor actor protagonista de comedia. El otro ha sido a mejor dirección, por el capítulo de "Best New Girl".