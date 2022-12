'The Handmaid's Tale' triunfa en los premios Emmy como la mejor serie

Ha sido el año de las mujeres. Las tres series ganadoras de los principales premios en la 69ª edición de los Emmy que se han entregado esta madrugada tienen una cosa en común: 'The Handmaid's Tale', 'Veep' y 'Big Little Lies' están protagonizadas por mujeres.

El drama distópico 'The Handmaid's Tale', basado en la novela de Margaret Atwood, ha sido la gran triunfadora de la noche con cinco galardones. Primero, Bruce Miller ha subido al escenario a recoger el Emmy al mejor guión de drama por el piloto de la serie de Hulu. La dirección de ese capítulo, titulado "Offred", también ha sido premiada: Reed Morano, que se convierte en la segunda mujer en la historia en ganar un Emmy por dirección en serie dramática en 22 años.

Otra razón por la que pasará a la historia de los premios más importantes de la televisión es por que 'The Handmaid's Tale' ha sido la primera serie de una plataforma online (Hulu) que consigue el premio al mejor drama de los Emmy.

En el apartado interpretativo, la serie de Hulu (que en nuestro país se puede ver en HBO España) ha visto reconocido el trabajo de Ann Dowd ha recogido emocionada el premio a la mejor actriz secundaria por su interpretación de la Tía Lydia.

Aunque parezca impensable, Elisabeth Moss ha recogido el primer Emmy de su carrera. Siempre la recordaremos como Peggy Olsen en 'Mad Men', pero su trabajo como Offred en 'The Handmaid's Tale' ha sido el que la ha coronado como mejor actriz.

Pero no todos los premios han sido para 'The Handmaid's Tale'. 'This is us' no se ha vuelto con las manos vacías (como le ha ocurrido a 'Westworld'). "¡¿Walter White tiene esto?!". Sterling K. Brown ha dejado salir al fan que lleva dentro al recoger su segundo Emmy consecutivo. El año pasado triunfó por su papel en la miniserie 'American Crime Story' y en esta edición lo hace como mejor actor protagonista por su trabajo en 'This is us'.

John Lithgow ha sido de los primeros en recoger un premio esta noche, el de mejor actor secundario por su interpretación de Wiston Churchill en 'The Crown'. "Doy las gracias a Churchill. En tiempos tan locos como los que vivimos su presencia nos recuerda la valentía y honestidad del gobierno", ha dicho el actor al subir al escenario del Microsoft Theater de Los Ángeles.