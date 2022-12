Las series que emite Antena 3 y que triunfan en los Emmy 2014

'Sherlock' fue la máxima ganadora de la 65º edición de los Emmy, 'Modern Family' volvió a llevarse el Emmy a mejor comedia por quinto año consecutivo e igualó así el récord de 'Fráiser' y Jim Parsons levantó su cuarto Emmy como mejor actor de comedia por su papel en 'The Big Bang Theory'.

En comedia todos los pronósticos presagiaban que "Orange Is The New Black" arrebataría el título a 'Modern Family', pero la veterana y exitosa serie, que emite en España Neox, volvió a llevarse el Emmy por quinto año consecutivo e igualó así el récord de "Fraiser".



"No pensamos que esto iba a ocurrir en un millón de años", dijo su creador Steven Levitan quien, al igual que Gillian, pensaba que la racha de suerte de su serie había tocado a su fin.

"Modern Family" logró además los premios de comedia de mejor actor de reparto (Ty Burrell) y mejor dirección (Gail Mancuso), y Vergara, que este año no estaba nominada, protagonizó el momento más polémico de la noche al ejercer de mujer objeto para entretener al público durante un discurso institucional. La colombiana respondió a las críticas pidiendo más sentido del humor. "Una persona puede ser atractiva, divertida y reírse de sí misma", afirmó la actriz.

Jim Parsons levantó su cuarto Emmy de mejor actor de comedia por la serie que emite Neox, 'The Big Bang Theory'.



La competencia fue más intensa por el premio de mejor telefilme donde "The Normal Heart" se hizo con el triunfo a pesar de no lograr ningún galardón de actuación, ni dirección, ni guión. Fue otra película, "Sherlock: His Last Vow", la que dominó esa categoría."Sherlock: His Last Vow" fue merecedora de los galardones de miniserie o telefilme de mejor actor (Benedict Cumberbatch) y mejor actor secundario (Martin Freeman), así como mejor guión (Steven Moffat).



De hecho, "Sherlock: His Last Vow" fue la máxima ganadora de la 66 edición de los Emmy al alzarse con un total de siete trofeos, cuatro de ellos técnicos concedidos el pasado 16 de agosto, un premio más que "Breaking Bad", que sumó un Emmy de edición a los cinco conquistados hoy.