La categoría de mejor comedia este año es una de las más disputadas y, seguramente, de las más sorprendentes. La 66ª edición de los premios Emmy, que se entregan el próximo lunes 25 de agosto, ha "renovado" esta categoría al nominar a dos de las comedias que más han dado que hablar esta temporada: 'Orange is the new black' y 'Silicon Valley'. Las comedias de Netflix y HBO pasan a ocupar el hueco en la lista que este año han dejado '30 Rock' y 'Girls'.



Pero tampoco se han olvidado de las que llevan ya muchos años haciendo reír a la audiencia, como son 'The Big Bang Theory' y la cuatro veces ganadora de este premio, 'Modern Family'. Completan la categoría de mejor comedia 'Louie' y 'Veep'. ¿Comenzará una nueva era en la comedia?



'Louie' (FX): una de las comedias más olvidadas en los premios, aunque siempre se encuentra en la lista de mejores series para los críticos. El año pasado también fue nominada pero ignorada en las principales categorías (tan sólo ha recogido el Emmy al Mejor Guión en 2012).



'Modern Family' (ABC): la familia Pritchett cuenta con cuatro Emmys en su estantería. ¿Conseguirá este año el quinto? Parece difícil, ya que se enfrenta al éxito de Netflix 'Orange is the new black' (clara favorita) y sus actores, que antes copaban las categorías de mejores intérpretes, este año no aparecen en ninguna categoría...



'Orange is the new black' (Netflix): tiene todas las papeletas para convertirse en la primera serie de una "no-televisión" (Netflix) en ganar un Emmy. La dramedia protagonizada por Taylor Schilling se convirtió en la ficción revelación de 2013. ¿Acabará con el reinado de 'Modern Family'?



'Silicon Valley' (HBO): no se encuentra en las quinielas para ganar el Emmy a la mejor comedia. Creada por Mike Judge, 'Silicon Valley' se centra en un grupo de informáticos de lo más variopinto.



'The Big Bang Theory' (CBS): es el cuarto año consecutivo que está nominada la comedia de CBS. Tras el culebrón del millón de dólares, la historia de estos científicos frikis de 'The Big Bang Theory' se cuela de nuevo en las quinielas de favorita a recoger el Emmy a la mejor comedia.



'Veep' (HBO): no hay que olvidar a la comedia de Julia Louis-Dreyfus, quien ha ganado dos años consecutivos el Emmy a la mejor actriz de comedia. Puede que sea 'Veep' quien dé la sorpresa este año.